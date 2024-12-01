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Posted 1 декабря, 12:13

Published 1 декабря, 12:13

Modified 1 декабря, 12:15

Updated 1 декабря, 12:15

иллюстрация

«Хорошо быть окунем». Омичи вновь оказались в заторе на мосту у Телецентра

1 декабря 2024, 12:13
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Омичи второй выходной подряд стоят в пробке на перекрытом мосту у Телецентра

Несмотря на выходной день, недавно перекрытый мост им. 60-летия ВЛКСМ вновь стал причиной недовольства многих горожан: большинство сервисов карт и мониторинга дорожной обстановки уже окрасили отрезок пути от омского автовокзала до въезда на мост в красные цвета заторов.

Несмотря на выходной день, на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ по-прежнему собираются довольно протяженные заторы: согласно данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, при движении в направлении Телецентра, начиная от пересечения улиц Лукашевича и Степанца, наблюдается пробка, вероятно, спровоцированная ДТП (соответствующая отметка появилась на интерактивной карте несколько часов назад).

Скриншоты интерактивной картыСкриншоты интерактивной карты
Скриншоты интерактивной карты. Фото: 2ГИС

Разумеется, не отреагировать на подобные «раздражители» горожане не могли — и сервис онлайн-карт, благодаря функции публичных отзывов и комментариев уже успел стать импровизированной социальной сетью для «застрявших» водителей. Пройти мимо некоторых особенно забавных «заметок» мы не смогли.

«Организуем ледовую переправу?! Кто в теме?»
«Вариант вертолёт купить?»
«А сегодня еще и хоккей, омичи!»
«Давайте все кто в пробке стоит вместе соберемся и мост сами сделаем? С меня асфальт»
«Через Новосибирск быстрее показывает»
«Боюсь представить, что будет в понедельник утром»
«Бобрам дал поручение, дорогу в объезд строят»
«Как же хорошо быть окунем»

Напомним, ограничение на движение транспорта были введены накануне, 30 ноября: сейчас на мосту работает по две полосы в обе стороны для легкового транспорта и по одной для грузовиков и автобусов, однако проезд по мосту все еще нельзя назвать быстрым — жалобы на эту проблему были озвучены еще в субботу. Как отметили представители мэрии, со временем ситуация нормализуется: специалисты занимаются сбором необходимой информации и схемы движения еще будут скорректированы, исходя из собранной статистики.

В мэрии ответили на жалобы омичей из-за перекрытия моста у телецентра
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#Илья Скобин#Транспорт#ДТП#Хоккей#Пробки#Омск#Мэрия#Социальные сети#Асфальт#Новости#Водители#Грузовики#Заторы#Телецентр#Мост им. 60-летия ВЛКСМ
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