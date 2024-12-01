«Хорошо быть окунем». Омичи вновь оказались в заторе на мосту у Телецентра

Posted 1 декабря, 12:13
Published 1 декабря, 12:13
Modified 1 декабря, 12:15
Updated 1 декабря, 12:15
Несмотря на выходной день, на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ по-прежнему собираются довольно протяженные заторы: согласно данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, при движении в направлении Телецентра, начиная от пересечения улиц Лукашевича и Степанца, наблюдается пробка, вероятно, спровоцированная ДТП (соответствующая отметка появилась на интерактивной карте несколько часов назад).
Разумеется, не отреагировать на подобные «раздражители» горожане не могли — и сервис онлайн-карт, благодаря функции публичных отзывов и комментариев уже успел стать импровизированной социальной сетью для «застрявших» водителей. Пройти мимо некоторых особенно забавных «заметок» мы не смогли.
«Организуем ледовую переправу?! Кто в теме?»
«Вариант вертолёт купить?»
«А сегодня еще и хоккей, омичи!»
«Давайте все кто в пробке стоит вместе соберемся и мост сами сделаем? С меня асфальт»
«Через Новосибирск быстрее показывает»
«Боюсь представить, что будет в понедельник утром»
«Бобрам дал поручение, дорогу в объезд строят»
«Как же хорошо быть окунем»
Напомним, ограничение на движение транспорта были введены накануне, 30 ноября: сейчас на мосту работает по две полосы в обе стороны для легкового транспорта и по одной для грузовиков и автобусов, однако проезд по мосту все еще нельзя назвать быстрым — жалобы на эту проблему были озвучены еще в субботу. Как отметили представители мэрии, со временем ситуация нормализуется: специалисты занимаются сбором необходимой информации и схемы движения еще будут скорректированы, исходя из собранной статистики.