«Хорошо быть окунем». Омичи вновь оказались в заторе на мосту у Телецентра

Напомним, ограничение на движение транспорта были введены накануне, 30 ноября: сейчас на мосту работает по две полосы в обе стороны для легкового транспорта и по одной для грузовиков и автобусов, однако проезд по мосту все еще нельзя назвать быстрым — жалобы на эту проблему были озвучены еще в субботу. Как отметили представители мэрии, со временем ситуация нормализуется: специалисты занимаются сбором необходимой информации и схемы движения еще будут скорректированы, исходя из собранной статистики.