Что-то на богатом: в Омске мощно подорожало сливочное масло

Posted 19 ноября, 04:28
Published 19 ноября, 04:28
Modified 19 ноября, 06:05
Updated 19 ноября, 06:05
Согласно официальным данным, к 11 ноября 2024 года килограмм сливочного масла в среднем стоил порядка 920 рублей. Это +31 рубль в цене за неделю и +236 рублей с начала года. При этом цена считается ниже средней по России на 210 рублей.
Вместе с тем министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа ранее заявлял, что стоимость масла в Омской области составляет чуть более 800 рублей за килограмм, что является минимальной ценой в Сибирском федеральном округе. Он также подчеркнул, что область полностью обеспечена молочными продуктами и сырьем, а дефицита масла нет.
Для сравнения, самые высокие цены на сливочное масло зафиксированы в Магаданской области (1 641,51 рубль), на Сахалине (1 595,57 рубля) и в Хабаровском крае (1 482,81 рубля).
В розничных сетях Омска цены на масло варьируются. Например, в «Пятерочке» масло «Тюкалинское» стоит около 123 рублей за 180 граммов, а продукция «ВНИМИ-Сибирь» — 200 рублей за 180 граммов. В «Магните» аналогичные позиции оцениваются в 120 и 140 рублей соответственно.