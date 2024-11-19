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Posted 19 ноября, 04:28

Published 19 ноября, 04:28

Modified 19 ноября, 06:05

Updated 19 ноября, 06:05

Масло подорожало достаточно ощутимо

Что-то на богатом: в Омске мощно подорожало сливочное масло

19 ноября 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney. Масло подорожало достаточно ощутимо

В Омской области сливочное масло подорожало до 920 рублей за килограмм

По данным ресурса Минфина России «iMonitoring», стоимость сливочного масла продолжает увеличиваться. Рост составил 17,22 рубля или 1,57%.

Согласно официальным данным, к 11 ноября 2024 года килограмм сливочного масла в среднем стоил порядка 920 рублей. Это +31 рубль в цене за неделю и +236 рублей с начала года. При этом цена считается ниже средней по России на 210 рублей.

Вместе с тем министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа ранее заявлял, что стоимость масла в Омской области составляет чуть более 800 рублей за килограмм, что является минимальной ценой в Сибирском федеральном округе. Он также подчеркнул, что область полностью обеспечена молочными продуктами и сырьем, а дефицита масла нет.

Для сравнения, самые высокие цены на сливочное масло зафиксированы в Магаданской области (1 641,51 рубль), на Сахалине (1 595,57 рубля) и в Хабаровском крае (1 482,81 рубля).

В розничных сетях Омска цены на масло варьируются. Например, в «Пятерочке» масло «Тюкалинское» стоит около 123 рублей за 180 граммов, а продукция «ВНИМИ-Сибирь» — 200 рублей за 180 граммов. В «Магните» аналогичные позиции оцениваются в 120 и 140 рублей соответственно.

Фото: gorod55.ru
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#Ольга Акамова#Омск#Сельское хозяйство#Цены#Минфин#Новости#Масло#Молочные продукты#Розничная сеть#Сибирский федеральный округ
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