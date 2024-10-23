gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Сливочное масло

Выбрать дату
2024
В омском минсельхозе рассказали, столкнется ли регион с дефицитом сливочного масла
По данным Минсельхоза, в текущем году объемы производства сливочного масла остаются стабильными.
23 октября, 12:16
Дефицит витамина D в солнечном Омске: почему мы страдаем от него
12 октября, 16:57
В Курганской области обнаружили 273 кг опасного масла из Омска
9 октября, 07:54
Заморозки, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг
29 августа, 14:17
Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
26 мая, 09:23
2023
Молочка с секретом. В Омскую область завезли фальсифицированные сливочное масло и сыр
Производитель и владелец продукции отделались предостережениями.
22 мая 2023, 10:57
Кишечная палочка в подарок. Омские пациенты ели на завтрак опасное сливочное масло
Роспотребнадзор должен провести проверку по данному факту.
19 мая 2023, 04:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика