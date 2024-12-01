Топливная катастрофа. Жители района Омской области остались без газа для готовки

Posted 1 декабря, 09:24
Published 1 декабря, 09:24
Modified 1 декабря, 09:26
Updated 1 декабря, 09:26
О сложившейся ситуации рассказал один из участников Telegram-канала Оксаны Фадиной, депутата Госдумы от Омской области. Как отмечает мужчина, местным жителям уже больше месяца отказывают в повторной заправке имеющихся газовых баллонов: автор обращения рассказал, что обычно жителям района оказывала эту услугу компания «Облгаз», однако сейчас, из-за проблем с транспортом, они не могут обеспечить замену баллонов.
В качестве альтернативы, по словам местного жителя, он попытался обратиться к представителям «Топлайна», но там найти решение проблемы также не получилось: компания еще только проходит процесс сертификации на подобную деятельность и получить лицензию удастся только в следующем году.
В итоге, как отмечает автор обращения, жителям районного центра не остается ничего иного, как переходить на электрические плитки или ездить на заправку газовых баллонов в соседнюю, Тюменскую область — в село Викулово. Согласно данным интернет-карт, населенные пункты разделяет порядка 130 километров, а путь только в одну сторону занимает больше 3 часов.
К слову, в чате мужчине предложили возможный вариант разрешения сложившейся проблемы: Оксана Фадина порекомендовала оформить обращения на ее имя в Государственную Думу и в прокуратуру, что позволит подключить все компетентные органы для скорейшего решения ситуации.
К сожалению, это не первый подобный инцидент, связанный с газоснабжением районов Омской области: например, жители Тарского и Знаменского района уже неоднократно сталкивались с перебоями в подаче «голубого топлива» из-за истощения запасов Тевризского газоконденсатного месторождения. Кроме того, наблюдаются и проблемы с подключением новых абонентов к газораспределительным сетям — иногда подачи топлива приходится добиваться через правоохранительные органы.