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Posted 1 декабря, 09:24

Published 1 декабря, 09:24

Modified 1 декабря, 09:26

Updated 1 декабря, 09:26

иллюстрация

Топливная катастрофа. Жители района Омской области остались без газа для готовки

1 декабря 2024, 09:24
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Жителям района Омской области пришлось ездить в соседний регион за газом

По словам жителей Усть-Ишимского района, местная газовая компания уже больше месяца отказывает горожанам в заправке опустевших баллонов — из-за недостатка транспорта и водителей. Вот только из-за этого местным жителям приходится ездить в Тюменскую область — а это почти 6 часов пути.

О сложившейся ситуации рассказал один из участников Telegram-канала Оксаны Фадиной, депутата Госдумы от Омской области. Как отмечает мужчина, местным жителям уже больше месяца отказывают в повторной заправке имеющихся газовых баллонов: автор обращения рассказал, что обычно жителям района оказывала эту услугу компания «Облгаз», однако сейчас, из-за проблем с транспортом, они не могут обеспечить замену баллонов.

В качестве альтернативы, по словам местного жителя, он попытался обратиться к представителям «Топлайна», но там найти решение проблемы также не получилось: компания еще только проходит процесс сертификации на подобную деятельность и получить лицензию удастся только в следующем году.

В итоге, как отмечает автор обращения, жителям районного центра не остается ничего иного, как переходить на электрические плитки или ездить на заправку газовых баллонов в соседнюю, Тюменскую область — в село Викулово. Согласно данным интернет-карт, населенные пункты разделяет порядка 130 километров, а путь только в одну сторону занимает больше 3 часов.

К слову, в чате мужчине предложили возможный вариант разрешения сложившейся проблемы: Оксана Фадина порекомендовала оформить обращения на ее имя в Государственную Думу и в прокуратуру, что позволит подключить все компетентные органы для скорейшего решения ситуации.

К сожалению, это не первый подобный инцидент, связанный с газоснабжением районов Омской области: например, жители Тарского и Знаменского района уже неоднократно сталкивались с перебоями в подаче «голубого топлива» из-за истощения запасов Тевризского газоконденсатного месторождения. Кроме того, наблюдаются и проблемы с подключением новых абонентов к газораспределительным сетям — иногда подачи топлива приходится добиваться через правоохранительные органы.

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#Илья Скобин#Общество#Транспорт#Омская область#Газ#Тюменская область#Госдума#Новости#Газоснабжение#Проблемы с газоснабжением#Газораспределительные сети
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