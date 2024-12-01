Топливная катастрофа. Жители района Омской области остались без газа для готовки

О сложившейся ситуации рассказал один из участников Telegram-канала Оксаны Фадиной, депутата Госдумы от Омской области. Как отмечает мужчина, местным жителям уже больше месяца отказывают в повторной заправке имеющихся газовых баллонов: автор обращения рассказал, что обычно жителям района оказывала эту услугу компания «Облгаз», однако сейчас, из-за проблем с транспортом, они не могут обеспечить замену баллонов.