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Овощи

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2024
Витамины на зиму для кожи и волос: как помочь организму в холодное время года
4 декабря, 03:00
Трудности выходного дня, конкурент сливочному маслу и дефицит топлива. Омск сегодня
1 декабря, 14:23
Как похудеть и при этом нормально питаться: 8 главных советов омского врача
10 ноября, 12:05
Сладкая жизнь. Омичи едят сахар в пять раз больше нормы
Также омичи злоупотребляют хлебом и мясом.
17 октября, 07:01
Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены
15 октября, 09:53
«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба
11 октября, 07:23
Как не выбрасывать овощи — топ гениальных идей
20 сентября, 09:48
Геннадий Долматов рассказал о ходе уборочной кампании в Омском муниципальном районе
24 августа, 03:25
На прилавки омских магазинов чуть не попали 36 тонн перцев с опасным паразитом
В Россельхознадзоре рассказали, что в Омскую область из Казахстана пытались провезти 36 тонн опасных перцев, овощи были заражены повиликой.
13 августа, 12:43
Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине
25 июля, 05:00
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
2 июля, 06:51
Сезонные цены. В Омскстате рассказали, какие продукты стали дешевле
16 июня, 11:47
2023
Карантинные вредные объекты. В Омскую область завезли 30 тонн опасных перцев
О неприятной находке в ходе экспертизы сообщили в Россельхознадзоре Омской области.
18 октября 2023, 12:58
На трассе под Омском вспыхнула фура с овощами
В результате пожара у машины поврежден рефрижератор. К счастью, никто не пострадал.
11 октября 2023, 05:08
Овощи с паразитами, снос аварийных домов и унитазы без перегородок. Омск сегодня
27 сентября 2023, 15:09
Жестокая инфляция. Омичам придется питаться постным борщом без лука
9 марта 2023, 10:36
Омичам рассказали, какие продукты больше всего подорожали в январе
Сильно дороже в прошлом месяце стали репчатый лук, огурцы и помидоры.
14 февраля 2023, 10:38
2022
Опасные продукты, серьезные аварии и елочные базары. Омск сегодня
15 ноября 2022, 14:00
В Омскую область не пропустили 20 тонн зараженных опасным вирусом томатов
В целях безопасности зараженные томаты отправили обратно в Узбекистан.
8 ноября 2022, 12:44
Бурков заявил о готовности Омска стать хабом для поставки овощей в регионы Сибири
26 апреля 2022, 11:50

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