Издевательства в омском детдоме: стала известная судьба пострадавшей девочки

Posted 29 ноября, 02:38
Published 29 ноября, 02:38
Modified 29 ноября, 02:40
Updated 29 ноября, 02:40
В прошлом году в сеть попало видео, на котором запечатлено, как староста одной из групп избивает новенькую девочку. Сразу после случившегося девочку перевели в другой интернат. По информации Om1.ru стало известно, что пострадавшая покинула учреждение, поступив учиться. Важно отметить, что воспитанники находятся в детдоме до девятого класса.
От действий старосты пострадало не менее пяти человек. Помимо побоев и издевательств, воспитанница ранее была судима за кражу. Более того, она приобрела пневматический пистолет, с помощью которого продолжала держать других воспитанников в страхе
В мае этого года 16-летнюю воспитанницу привлекли к ответственности. Суд признал ее виновной в истязаниях и хулиганстве (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 116 УК РФ).
Также стало известно, что государственный обвинитель предложил суду назначить наказание для экс-замдиректора омского детдома. Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч рублей, а также о запрете занимать деятельностью, связанную с воспитанием и уходом за детьми, сроком на два года. Судебное разбирательство по этому делу продолжается