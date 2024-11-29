Издевательства в омском детдоме: стала известная судьба пострадавшей девочки

Также стало известно, что государственный обвинитель предложил суду назначить наказание для экс-замдиректора омского детдома. Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч рублей, а также о запрете занимать деятельностью, связанную с воспитанием и уходом за детьми, сроком на два года. Судебное разбирательство по этому делу продолжается