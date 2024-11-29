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Posted 29 ноября, 02:38

Published 29 ноября, 02:38

Modified 29 ноября, 02:40

Updated 29 ноября, 02:40

Стала известна судьба девочки, пострадавшей в омском детдоме

Издевательства в омском детдоме: стала известная судьба пострадавшей девочки

29 ноября 2024, 02:38
Фото: Изображение Midjourney.

Стала известна судьба девочки, пострадавшей в омском детдоме

История жестокого обращения в Большеуковском детдоме вызвала широкий общественный резонанс.

В прошлом году в сеть попало видео, на котором запечатлено, как староста одной из групп избивает новенькую девочку. Сразу после случившегося девочку перевели в другой интернат. По информации Om1.ru стало известно, что пострадавшая покинула учреждение, поступив учиться. Важно отметить, что воспитанники находятся в детдоме до девятого класса.

От действий старосты пострадало не менее пяти человек. Помимо побоев и издевательств, воспитанница ранее была судима за кражу. Более того, она приобрела пневматический пистолет, с помощью которого продолжала держать других воспитанников в страхе

В мае этого года 16-летнюю воспитанницу привлекли к ответственности. Суд признал ее виновной в истязаниях и хулиганстве (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 116 УК РФ).

Также стало известно, что государственный обвинитель предложил суду назначить наказание для экс-замдиректора омского детдома. Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч рублей, а также о запрете занимать деятельностью, связанную с воспитанием и уходом за детьми, сроком на два года. Судебное разбирательство по этому делу продолжается

За издевательства над детьми экс-замдиректора омского детдома предложили оштрафовать
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#Диана Рязанцева#Видео#Преступление#Омск#Суд#Наказание#Девочка#Интернат#Побои#Хулиганство#Детдом
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