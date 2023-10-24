Омскую девочку, над которой издевались в детском доме, перевели в другой интернат

Posted 24 октября, 02:23
Published 24 октября, 02:23
Modified 24 октября, 02:25
Updated 24 октября, 02:25
Девочку, над которой издевались в Большеуковском детском доме, перевели в другой интернат. С ней встретилась омбудсмен по правам ребенка Елизавета Степкина.
«Поговорили на разные темы, волнительно обсудили случившееся. Сказала С., что открыта к любым ее просьбам. В завершении встречи заверила, что обязательно разберемся в случившемся. У С. чувствовалась сильная усталость — рано утром она уехала из Большеуковского района, и теперь адаптируется к новому месту. Главное, что сейчас рядом взрослые, готовые помочь», — сообщил Степкина в своем телеграм-канале.
Омбудсмен добавила, что сегодня, 24 октября, она посетит Большеуковский район для проверки детдома.
Напомним, по информации следователей, 15 октября 2023 года 16-летняя воспитанница детдома вечером несколько раз ударила по лицу свою сверстницу. Поводом для этого послужило опоздание на ужин. Как ранее рассказывал Город55, девочку заставили без использования каких-либо средств, руками мыть унитазы. Конфликт снимали на видео другие подростки из детского дома.
С следкоме на обидчицу завели дело. Также выяснилось, что ранее она стреляла из пневматического пистолета в потерпевшую и других подростков.