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Posted 24 октября, 02:23

Published 24 октября, 02:23

Modified 24 октября, 02:25

Updated 24 октября, 02:25

Иллюстрация

Омскую девочку, над которой издевались в детском доме, перевели в другой интернат

24 октября 2023, 02:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омбудсмен встретилась с юной омичкой, над которой издевались в детском доме

С ребенком в настоящее время работают психологи.

Девочку, над которой издевались в Большеуковском детском доме, перевели в другой интернат. С ней встретилась омбудсмен по правам ребенка Елизавета Степкина.

«Поговорили на разные темы, волнительно обсудили случившееся. Сказала С., что открыта к любым ее просьбам. В завершении встречи заверила, что обязательно разберемся в случившемся. У С. чувствовалась сильная усталость — рано утром она уехала из Большеуковского района, и теперь адаптируется к новому месту. Главное, что сейчас рядом взрослые, готовые помочь», — сообщил Степкина в своем телеграм-канале.

Омбудсмен добавила, что сегодня, 24 октября, она посетит Большеуковский район для проверки детдома.

Напомним, по информации следователей, 15 октября 2023 года 16-летняя воспитанница детдома вечером несколько раз ударила по лицу свою сверстницу. Поводом для этого послужило опоздание на ужин. Как ранее рассказывал Город55, девочку заставили без использования каких-либо средств, руками мыть унитазы. Конфликт снимали на видео другие подростки из детского дома.

С следкоме на обидчицу завели дело. Также выяснилось, что ранее она стреляла из пневматического пистолета в потерпевшую и других подростков.

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#Общество#Происшествия#Омск#Интернат#Воспитанник#Елизавета Степкина#Евгений Игишев#Школа-интернат
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