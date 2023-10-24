Омскую девочку, над которой издевались в детском доме, перевели в другой интернат

Напомним, по информации следователей, 15 октября 2023 года 16-летняя воспитанница детдома вечером несколько раз ударила по лицу свою сверстницу. Поводом для этого послужило опоздание на ужин. Как ранее рассказывал Город55, девочку заставили без использования каких-либо средств, руками мыть унитазы. Конфликт снимали на видео другие подростки из детского дома.