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Интернат

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Издевательства в омском детдоме: стала известная судьба пострадавшей девочки
29 ноября, 02:38
2023
Взяла 2,5 миллиона. Воспитателю омского интерната запросили пять лет за обман сироты
Женщина злоупотребляла доверием выпускника, который с детства являлся сиротой и инвалидом.
27 ноября 2023, 06:36
По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
7 ноября 2023, 05:28
О чем молчат дети. Московский юрист планирует собрать информацию об омских интернатах
30 октября 2023, 02:53
Омскую девочку, над которой издевались в детском доме, перевели в другой интернат
С ребенком в настоящее время работают психологи.
24 октября 2023, 02:23
Воспитатель омской школы-интерната похитила у сироты-инвалида 2,5 миллиона
Она брала в долг у молодого человека деньги на разные нужды, в том числе на погашение ипотеки и салон красоты.
12 июля 2023, 09:44
Обманула детей. Омский педагог украла больше миллиона у воспитанников интерната
Женщина признала вину частично.
5 июня 2023, 04:26
2022
Снова сбежал. В Омской области разыскивают 16-летнего воспитанника интерната
Ребенка разыскивают почти сутки.
24 июня 2022, 12:35

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