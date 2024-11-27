За издевательства над детьми экс-замдиректора омского детдома предложили оштрафовать

Напомним, что ранее Большеуковский районный суд вынес приговор одной из воспитанниц этого же учреждения, которой на момент совершения преступлений было 16 лет. Девушку признали виновной в истязании детей и хулиганстве. Следствием установлено, что она регулярно избивала двух воспитанников, запугивала свою сверстницу и заставляла ее заниматься уборкой туалетов без использования средств защиты. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что она стреляла в детей из пневматического пистолета. Примечательно, что ранее эта девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи.