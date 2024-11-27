За издевательства над детьми экс-замдиректора омского детдома предложили оштрафовать

Posted 27 ноября, 08:16
Published 27 ноября, 08:16
Modified 27 ноября, 11:06
Updated 27 ноября, 11:06
Прокуратура Омской области выступила в суде по делу в отношении бывшего заместителя директора КУ ОО «Большеуковский дом детства». Она обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии стороны обвинения, в период с августа по октябрь прошлого года в одном из детских домов произошли серьезные нарушения. Из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками учреждения и отсутствия надлежащего контроля за воспитанниками, одна из несовершеннолетних совершала преступные действия против своих сверстников.
По данным прокуратуры Омской области, государственный обвинитель предложил суду назначить наказание для бывшего заместителя директора детского дома. Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч рублей, а также о запрете занимать деятельностью, связанную с воспитанием и уходом за детьми, сроком на два года.
Рассмотрение дела продолжается, и последнее слово подсудимой запланировано на следующем судебном заседании, которое состоится 29 ноября.
Напомним, что ранее Большеуковский районный суд вынес приговор одной из воспитанниц этого же учреждения, которой на момент совершения преступлений было 16 лет. Девушку признали виновной в истязании детей и хулиганстве. Следствием установлено, что она регулярно избивала двух воспитанников, запугивала свою сверстницу и заставляла ее заниматься уборкой туалетов без использования средств защиты. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что она стреляла в детей из пневматического пистолета. Примечательно, что ранее эта девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи.
Эти события выявили серьезные проблемы в организации воспитательного процесса в учреждении, что потребовало привлечения к ответственности как сотрудников, так и воспитанников.