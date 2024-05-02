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Омский суд вынес приговор воспитаннице дома детства за издевательства над детьми

В Омской области вынесли приговор воспитаннице детдома за издевательства над сиротами

2 мая 2024, 08:33
Фото: 1MI

Омский суд вынес приговор воспитаннице дома детства за издевательства над детьми

Большеуковский районный суд вынес приговор в отношении 16-летней воспитанницы местного детдома, она признана виновной в истязании детей и хулиганстве.

Большеуковский районный суд вынес приговор по делу 16-летней бывшей воспитанницы местного дома детства. Она признана виновной в истязании детей и хулиганстве (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 116 УК РФ).

Установлено, что с августа по октябрь прошлого года подсудимая неоднократно била двух воспитанников детдома, а также угрожала и заставляла сверстницу мыть туалеты без средств индивидуальной защиты. Кроме того, девушка стреляла в сирот из пневматического пистолета и уже была ранее судима за кражу.

В результате суд назначил бывшей воспитаннице Большеуковского дома детства наказание в виде 2 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Виновная была взята под стражу в зале суда. В отношении сотрудников учреждения же заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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