В Омской области вынесли приговор воспитаннице детдома за издевательства над сиротами

Установлено, что с августа по октябрь прошлого года подсудимая неоднократно била двух воспитанников детдома, а также угрожала и заставляла сверстницу мыть туалеты без средств индивидуальной защиты. Кроме того, девушка стреляла в сирот из пневматического пистолета и уже была ранее судима за кражу.