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Posted 6 ноября, 05:14

Published 6 ноября, 05:14

Modified 6 ноября, 05:17

Updated 6 ноября, 05:17

Группа компаний «Титан» переходит на отечественные катализаторы

Группа компаний «Титан» переходит на отечественные катализаторы

6 ноября 2024, 05:14
Фото: ГК «Титан».
Отечественная разработка по сравнению с иностранными аналогами является более эффективной.

Завод «Омский каучук», входящий в группу компаний «Титан», одним из первых предприятий отечественного химпрома перевел производство по тонкой очистке пропилена на адсорбенты и катализаторы российского производителя. Российская разработка более эффективна, чем иностранные аналоги, и позволяет лучше очищать от примесей промежуточный продукт — пропиленовую фракцию.

Полученный пропилен в дальнейшем применяется в производстве фенола, а также ацетона, который перерабатывается в изопропиловый спирт. Этот продукт во многом превосходит импортный. Чистота ИПС предприятия ГК «Титан» составляет 99,9%.

За первое полугодие «Омский каучук» нарастил долю производства изопропилового спирта в России с 37% до 55%. Доля продаж компании по этому продукту выросла с 17% до 36%.

«Снижение зависимости от импортных катализаторов на своих производствах — одна из приоритетных задач Группы компаний „Титан“. Сейчас мы перевели производство тонкой очистки пропилена на адсорбенты и катализаторы отечественного производства. Кроме того, внастоящее время на „Омском каучуке“ проходят испытания новых отечественных катализаторов цеолитного типа. После их завершения, будет принято решение о внедрении в производство. Таким образом, мы сможем достичь независимостиот импорта», — рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.

Адсорбенты — вещества, которые за счет своей высокопористой структуры способны поглощать различные примеси, содержащиеся в целевом продукте.
Катализаторы адсорбции химически связывают вредные примеси на своей поверхности удаляя их из товарного продукта.

#Ольга Скворцова
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