Группа компаний «Титан» переходит на отечественные катализаторы

Завод «Омский каучук», входящий в группу компаний «Титан», одним из первых предприятий отечественного химпрома перевел производство по тонкой очистке пропилена на адсорбенты и катализаторы российского производителя. Российская разработка более эффективна, чем иностранные аналоги, и позволяет лучше очищать от примесей промежуточный продукт — пропиленовую фракцию.