Группа компаний «Титан» переходит на отечественные катализаторы

Posted 6 ноября, 05:14
Published 6 ноября, 05:14
Modified 6 ноября, 05:17
Updated 6 ноября, 05:17
Завод «Омский каучук», входящий в группу компаний «Титан», одним из первых предприятий отечественного химпрома перевел производство по тонкой очистке пропилена на адсорбенты и катализаторы российского производителя. Российская разработка более эффективна, чем иностранные аналоги, и позволяет лучше очищать от примесей промежуточный продукт — пропиленовую фракцию.
Полученный пропилен в дальнейшем применяется в производстве фенола, а также ацетона, который перерабатывается в изопропиловый спирт. Этот продукт во многом превосходит импортный. Чистота ИПС предприятия ГК «Титан» составляет 99,9%.
За первое полугодие «Омский каучук» нарастил долю производства изопропилового спирта в России с 37% до 55%. Доля продаж компании по этому продукту выросла с 17% до 36%.
«Снижение зависимости от импортных катализаторов на своих производствах — одна из приоритетных задач Группы компаний „Титан“. Сейчас мы перевели производство тонкой очистки пропилена на адсорбенты и катализаторы отечественного производства. Кроме того, внастоящее время на „Омском каучуке“ проходят испытания новых отечественных катализаторов цеолитного типа. После их завершения, будет принято решение о внедрении в производство. Таким образом, мы сможем достичь независимостиот импорта», — рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.
Адсорбенты — вещества, которые за счет своей высокопористой структуры способны поглощать различные примеси, содержащиеся в целевом продукте.
Катализаторы адсорбции химически связывают вредные примеси на своей поверхности удаляя их из товарного продукта.