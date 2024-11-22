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Российская экономика

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2024
В Омске ГК «Титан» отметила свой 35-летний юбилей
35 лет успеха: сотрудники ГК «Титан» получили награды за вклад в развитие нефтехимической отрасли.
22 ноября, 06:03
Пастор из Сибири поднял ВВП России на пятое место в мировом рейтинге
6 февраля, 13:52
2023
Глава Омской области Хоценко принял участие во Всемирном русском народном соборе
29 ноября 2023, 04:45
Хоценко и Владимиров открыли конференцию в честь 100-летнего юбилея Сергея Манякина
Омская делегация приняла участие в конференции по обмену лучшими практиками в Ставропольском крае.
24 октября 2023, 15:12
Озвучены итоги встречи Виталия Хоценко с бизнес-объединениями Омской области
Сегодня, 15 августа, глава региона пообщался с членами бизнес-объединений Омской области в формате открытого диалога.
15 августа 2023, 10:36
2022
«Все в состоянии ожидания»: что происходит с омским гостиничным бизнесом
6 октября 2022, 06:10

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