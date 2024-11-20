В омском «Миллениуме» планируют открыть хоккейный центр для детей и взрослых

Posted 20 ноября, 09:41
Published 20 ноября, 09:41
Modified 20 ноября, 09:43
Updated 20 ноября, 09:43
В торговом комплексе «Миллениум» планируют открыть хоккейный бросковый центр HOKK BRO. Он будет располагаться на цокольном этаже. Сейчас в помещении идет ремонт, оно огорожено.
Город55 узнал, в каком формате будет работать хоккейный центр.
«Открытие запланировано на 1 декабря. Мы еще строимся, поэтому срок может быть сдвинут. Занятия будут рассчитаны для детей от 5 лет и на взрослых. Вплоть до ветеранов-любителей от 40 лет. У нас будет искусственное покрытие — профессиональный лед. Также будет мягкая зона для занятий акробатикой, гимнастикой, растяжкой», — рассказал представитель центра Максим.
Отметим, что сейчас в Омске работают такие хоккейные школы, как «Авангард 55», «Витязи», «Сокол», «Метеор», «Омские беркуты». Кроме того, хоккейный клуб «Авангард» закупает амуницию для 15 городских школ в рамках проекта «Урок в школе».
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