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Posted 20 ноября, 09:41

Published 20 ноября, 09:41

Modified 20 ноября, 09:43

Updated 20 ноября, 09:43

В омском «Миллениуме» планируют открыть хоккейный центр для детей и взрослых

В омском «Миллениуме» планируют открыть хоккейный центр для детей и взрослых

20 ноября 2024, 09:41
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.
Помещение расположено на цокольном этаже. Сейчас там идет ремонт.

В торговом комплексе «Миллениум» планируют открыть хоккейный бросковый центр HOKK BRO. Он будет располагаться на цокольном этаже. Сейчас в помещении идет ремонт, оно огорожено.

Город55 узнал, в каком формате будет работать хоккейный центр.

«Открытие запланировано на 1 декабря. Мы еще строимся, поэтому срок может быть сдвинут. Занятия будут рассчитаны для детей от 5 лет и на взрослых. Вплоть до ветеранов-любителей от 40 лет. У нас будет искусственное покрытие — профессиональный лед. Также будет мягкая зона для занятий акробатикой, гимнастикой, растяжкой», — рассказал представитель центра Максим.

Отметим, что сейчас в Омске работают такие хоккейные школы, как «Авангард 55», «Витязи», «Сокол», «Метеор», «Омские беркуты». Кроме того, хоккейный клуб «Авангард» закупает амуницию для 15 городских школ в рамках проекта «Урок в школе».

Ранее Город55 также рассказывал, как подобрать спортивную школу для занятий футболом, на что обратить внимание родителям и как воспитать чемпиона:

Попасть в состав «Иртыша»? Как в Омске отдать ребенка в футбол и сколько это стоит
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#Евгений Игишев#Спорт#Ремонт#Омск#Дети#Торговый комплекс#Миллениум#Гимнастика#Занятия#Открытие#Взрослые
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