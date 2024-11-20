В омском «Миллениуме» планируют открыть хоккейный центр для детей и взрослых

Отметим, что сейчас в Омске работают такие хоккейные школы, как «Авангард 55», «Витязи», «Сокол», «Метеор», «Омские беркуты». Кроме того, хоккейный клуб «Авангард» закупает амуницию для 15 городских школ в рамках проекта «Урок в школе».