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«Авангард» планирует закупить для омских школ сотни клюшек, шлемов и коньков

19 августа 2024, 05:50
Фото: 1MI
Иллюстрация
Всего клуб собирается приобрести 245 комлектов хоккейной формы для 15 школ. Сумму контракта в «Авангарде» не называют.

Омский «Авангард» планирует закупить для школ хоккейную амуницию. Такая заявка появилась на сайте клуба. Экипировку приобретают в рамках проекта «Урок в школе». Предложения от поставщиков принимают до 26 августа.

Согласно документам, необходимо будет поставить коньки, клюшки, щитки, шлемы, нагрудники, налокотники, шорты и другие принадлежности. Всего в спецификации указано больше 2 тысяч единиц товара. Срок поставки — 75 дней с момента подписания договора.

Город55 узнал подробности о закупке в хоккейном клубе.

«В рамках проекта „Урок в школе“ закупается экипировка для 15 школ, всего 245 комплектов», — рассказали в «Авангарде».

Хоккейный клуб не стал озвучивать сумму, которую планируют потратить на экипировку, сославшись на это, что это закрытая информация.

Ранее новый нападающий «Авангарда» Алексей Макеев поделился подробностями о переходе в Омск. По словам форварда, за семь минут разговора по телефону с тренерским штабом он обсудил все подробности контракта и принял решение.

Согласился за семь минут. Макеев рассказал о контракте с омским «Авангардом»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Контракт#Нападающий#Школы#Коньки#Шлемы
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