«Авангард» планирует закупить для омских школ сотни клюшек, шлемов и коньков

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Омский «Авангард» планирует закупить для школ хоккейную амуницию. Такая заявка появилась на сайте клуба. Экипировку приобретают в рамках проекта «Урок в школе». Предложения от поставщиков принимают до 26 августа.
Согласно документам, необходимо будет поставить коньки, клюшки, щитки, шлемы, нагрудники, налокотники, шорты и другие принадлежности. Всего в спецификации указано больше 2 тысяч единиц товара. Срок поставки — 75 дней с момента подписания договора.
Город55 узнал подробности о закупке в хоккейном клубе.
«В рамках проекта „Урок в школе“ закупается экипировка для 15 школ, всего 245 комплектов», — рассказали в «Авангарде».
Хоккейный клуб не стал озвучивать сумму, которую планируют потратить на экипировку, сославшись на это, что это закрытая информация.
Ранее новый нападающий «Авангарда» Алексей Макеев поделился подробностями о переходе в Омск. По словам форварда, за семь минут разговора по телефону с тренерским штабом он обсудил все подробности контракта и принял решение.