Попасть в состав «Иртыша»? Как в Омске отдать ребенка в футбол и сколько это стоит

Хоть Омск и считается хоккейным городом, все же одним из самых популярных видов спорта является футбол. В России по данным Минспорта за 2023 год, футболом занимается более 3,3 млн человек — около 2% от общего населения страны. В Омской области этот вид спорта выбрали около шести тысяч юных местных жителей.