Попасть в состав «Иртыша»? Как в Омске отдать ребенка в футбол и сколько это стоит

Posted 29 октября, 04:59
Published 29 октября, 04:59
Modified 29 октября, 05:01
Updated 29 октября, 05:01
Хоть Омск и считается хоккейным городом, все же одним из самых популярных видов спорта является футбол. В России по данным Минспорта за 2023 год, футболом занимается более 3,3 млн человек — около 2% от общего населения страны. В Омской области этот вид спорта выбрали около шести тысяч юных местных жителей.
Выяснили, в каком возрасте можно отдавать ребенка на футбол, на что обратить внимание при выборе секции, сколько будут стоить занятия и экипировка. На эти и другие вопросы ответил директор омской футбольной школы Алексей Половников.
«Мы принимаем детей на занятия, начиная с трех лет. Конечно, в этом возрасте это еще не футбол. Методика тренировок с ними построена с элементами футбола и обязательно с мячом. Главная задача тренера на этой стадии — привить любовь к футболу, чтобы дети хотели идти в секцию. Когда ребенок становится старше, он уже осознанно делает выбор — остаться в этом спорте или выбрать другой вид занятий. Мы у себя тренируем ребят в основном в вечернее время, чтобы было удобно для родителей. Занимаются как мальчики, так и девочки».
Если родители определились с видом спорта для своего ребенка, то следующий шаг — выбор спортивной школы. По данным открытых источников, в Омске работают около сотни футбольных секций.
«В нашей школе, например, есть пробные занятия. После этого родители увидят отклик ребенка, нравится ему или нет. Должен быть индивидуальный подход к детям. На каждого тренера должно быть не более восьми детей, чтобы каждому уделить внимание».
Родители приводят детей на занятия в секции по нескольким причинам. В основном, это желание, чтобы ребенок занимался каким-либо спортом, общей физической подготовкой.
«Кто-то приходит и хочет, чтобы у ребенка появилась дисциплина, например, чтобы авторитет тренера влиял. Есть родители, которые отдают ребенка на тренировки для социализации — быть в команде, общаться со сверстниками. Ну и, разумеется, кто-то хочет вырастить футболиста. Необходимо давать возможность проявить себя всем ребятам».
Когда спорт у ребенка переходит из разряда хобби в серьезные занятия, важна регулярность тренировок.
«Если мы говорим уже о профессиональном спорте, то это 4-5 занятий в неделю по часу-полтора. Например, четыре тренировки и один игровой день в неделю. У части ребят есть перспективы. А кто-то для себя занимается. Родители говорят: Вот, наш Глебушка занимается уже три года, рады, что у него есть настоящее мужское хобби. Чемпионом не будет, но и не сидит целыми днями в телефоне».
Футбол не самый затратный вид спорта в плане финансовых вложений, однако тренировки и экипировка стоят денег. Алексей Половников объяснил, какая сумма необходима на старте.
«Абонемент на месяц занятий в среднем обойдется в 3-4 тысячи рублей. Как правило, это 8 или 12 занятий. Что касается экипировки, то футбол один из самых лояльных видов спорта. На начальном этапе не обязательно покупать самые дорогие комплекты. Обувь — „залки“ с мягкими шипами или, как мы их называем, „сороконожки“. Это 3 тысячи рублей. Форма — около 2-3 тысяч рублей. Чтобы начать, достаточно потратить до 10 тысяч рублей».
На начальном этапе дорогие бренды покупать точно не стоит. Необходимо сделать акцент на соотношении цены и качества.
Некоторые родители боятся отдавать детей в спорт, опасаясь травм.
«В любом спорте могут быть травмы. Но давайте не забывать, что ребенок может получить травму и в песочнице. Для чего нужен спорт? Он готовит детей физически. Ребенок становится более скоординированным, сможет управлять своим падением, если что-то произойдет. А на занятиях тренеры следят, чтобы упражнения проходили максимально безопасно».
«Нужно верить в ребенка, давать ему возможность быть самостоятельным. Некоторые родители приходят: принесли рюкзачок, развязали ребенку ботиночки, одели бутсы, принесли водички. Не надо так делать. Чтобы стать чемпионом, нужно давать детям проявлять себя. А тут все начинается с самостоятельности. Также необходимо дома с ребенком заниматься», — заключил Алексей Половников.
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