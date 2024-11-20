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Миллениум

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Ноябрь
В омском «Миллениуме» планируют открыть хоккейный центр для детей и взрослых
20 ноября, 09:41
Август
В омском «Миллениуме» предложили переоборудовать банкетный зал под фудкорт
29 августа, 06:11
Декабрь 2023
Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления
7 декабря 2023, 06:35

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