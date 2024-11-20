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2024
В омском «Миллениуме» планируют открыть хоккейный центр для детей и взрослых
20 ноября, 09:41
Попасть в состав «Иртыша»? Как в Омске отдать ребенка в футбол и сколько это стоит
29 октября, 04:59
5 способов защитить психику от воздействия негативных новостей
Часто прочтение новостной ленты вызывает чувство тревожности, от которого хочется поскорее отвлечься. Расскажем о способах, как это сделать.
19 апреля, 13:56
2023
Юные омские музыканты получили уроки от столичных мэтров
В рамках «Музыкальной мастерской Юрия Розума» ученики омских музыкальных школ написали первые авторские произведения.
14 ноября 2023, 02:40
В омских парках организовали бесплатные занятия стретчингом, йогой и воркаутом
Для всех желающих проводят еженедельные тренировки.
6 июня 2023, 10:10
2022
Будет время на сон. В ОмГУ сдвинули расписание звонков на 45 минут
Пары будут начинаться позже.
23 июня 2022, 05:01

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