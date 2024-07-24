Дело еще на пару миллионов. Во сколько обойдется отделка нового дома в 2024 году

Если площадка для автомобиля располагается возле дома — при заливке бетона необходим уклон от фундамента здания, иначе вода будет скапливаться под полом. Ну, а если места чуть больше и автомобиль не будет стоять рядом со зданием, то «паркинг» можно сделать с двумя скатами — от центра к краям. Добиться такого результата можно при заливке бетона в два этапа — сначала заливается основное «тело» бетона, а затем, после его просушки, небольшим количеством смеси и шпателем создается необходимый уклон. Как только все застынет — можно демонтировать опалубку. Все эти работы можно выполнить самостоятельно или доверить профессионалам: «куб» бетона М100 стоит примерно 4 тыс рублей, а труд мастеров, как правило, определяется ценой в договоре.