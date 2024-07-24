Дело еще на пару миллионов. Во сколько обойдется отделка нового дома в 2024 году

Posted Сегодня, 04:46
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Человек, где бы он не появился, всегда стремится украсить свой уголок: так повелось еще с древних времен. Но сейчас возможностей для «наведения красоты» куда больше — не все же одной наскальной живописью пользоваться. Поэтому — поговорим об отделке дома.
Чаще всего для этих целей используется сайдинг: это и недорого — одна панель такого отделочного материала (размерами 20×300 см) стоит от 200 до 1500 рублей, а значит подойдет под любой бюджет; и практично, ведь все работы можно выполнить в одиночку, а разнообразие материала позволяет создать уникальный внешний вид дома. К тому же он достаточно прочен и даже может быть использован для утепления стен, что особенно актуально для Сибири.
Поэтому, в нашем «эксперименте» и будем его рассматривать. Здесь, как и во многих предыдущих этапах, важна подготовка: во-первых — замеры площади фасада, чтобы не закупить лишнего и не остаться без нужного, а во-вторых — освобождение рабочего пространства. Стена, готовая к установке сайдинга — это стена без выключателей, наличников на окнах, осветительных приборов, ставней и иной фурнитуры. Опционально стену также можно подравнять.
Затем на стену монтируется гидроизоляция — этот этап необязателен, если «греть» стены будет вспененный полистирол (материал, чем-то напоминающий пенопласт, но более крепкий и водонепроницаемый). Если нет — значит, используем специальную пленку или полимерные составы (они будут стоить существенно дороже).
Как только стены дома заизолированы от воды, монтируется специальный каркас — он бывает металлическим или деревянным. На этом этапе очень важно правильно разместить подвесы — по вертикальному уровню, а затем вся конструкция обрешетки фиксируется, начиная от углов. После этого, к углам крепится веревка (ей предстоит быть своеобразной «константой» в замерах) и по ее положению устанавливаются все промежуточные элементы. Если стена с окнами, то пространство вокруг проемов лучше заполнить деревянными брусками или профилем.
После этого проводят теплоизоляционные работы — как их избежать, мы уже разобрались. Но, если все-таки пришлось ими заняться — ориентируйтесь на бруски обрешетки: панели изолирующего материала нарезаются под их размеры и устанавливаются между ними.
И наконец — монтаж самого сайдинга. В чем-то этот процесс напоминает конструктор: сначала устанавливаются угловые элементы, затем — «стартовый» профиль (здесь стоит быть внимательнее, ведь он должен быть очень точно выставлен по уровню). После этого начинается установка панелей: первая «пластина» устанавливается в профиль, фиксируется в угловых элементах, второй, аналогичным образом, монтируется сверху — как правило, у панелей есть шиповые соединения для плотного прилегания друг к другу. Как только все намеченное пространство заполнено отделочным материалом — устанавливается финишная планка и стена приобретает законченный и даже красивый вид.
Разумеется, сайдинг — не единственный способ внешней отделки стен. Можно, например, воспользоваться кирпичом, деревом — методика во всех случаях будет приблизительно одинаковая: стена, утеплитель, отделка. Сюда же можно отнести и различные пропитки: как отметил один из членов нашей редакции, если дом сложен из бруса, придать завершенный вид стенам может и яхтный лак — дерево приобретет благородный оттенок и повышенную стойкость к грибкам и влаге. Но, как правило, перечисленные способы будут значительно дороже и потребуют навыка или специального оборудования — например, краскопульта. И уже по традиции:
Чек-лист важных моментов при монтаже внешней отделки:
Ну, а поскольку снаружи все готово — возвращаемся внутрь нашей «новостройки» и приступаем к отделке стен.
Дачный дом — место временного пребывания человека, поэтому каких-либо серьезных требований к покрытию стен изнутри не предъявляется. Здесь можно воспользоваться парой экономичных и несложных вариантов: это покрытие декоративной штукатуркой или ДВП — древесноволокнистыми плитами. К слову, используются для отделки стен и другие плитные материалы: фанера, пластик, полимерная плитка и многое другое. К тому же, потом их можно облагородить краской или обоями.
Установка отделочных плит — процесс достаточно простой: сначала необходимо замерить рабочую площадь, рассчитать количество необходимых материалов и «прикинуть» их установку в особенно трудных местах, таких как ниши или примыкание лестниц к стенам (это актуально для домиков с мансардами или несколькими этажами). После чего плиты обрезаются и крепятся к стенам саморезами.
Работа с декоративной штукатуркой несколько сложнее: во-первых, стену необходимо подготовить к работе — очистить, выровнять по уровню, а во-вторых, потребуется установка обрешетки — ее выполняют из тонких дощечек, «посаженых» на гвозди.
Как только эти операции завершены — наносится первый, «черновой» слой штукатурки: его как бы «набрызгивают» на стены, а после небольшой просушки затирают. На «черновое» покрытие затем наносится грунтовка — тоже штукатурка, но более вязкая по консистенции. И уже после всего перечисленного можно применять декоративную шпатлевку — здесь можно и даже нужно дать волю фантазии, создавая уникальный дизайн и текстуру стены.
Последний способ, конечно, сложнее работы с плитами, но впоследствии выглядит более привлекательно. Что касается вопроса цены, то одна плита ДВП будет стоить в пределах 1000 рублей за штуку — цена может колебаться, исходя из размеров, дистрибьютора и объема материала (оптом иногда дешевле). Штукатурка же будет стоить на пару пунктов дороже: опять же, исходя из объема материала, грунтовка, декоративная и обычная штукатурка обойдется в сумму от 2 до 8 тыс рублей.
А вот этот вопрос стал самым спорным в обсуждении редакции — «подгадать» между бюджетом и требованиями оказалось несколько проблематично, ведь критерии комфорта у всех разные.
Однако необходимый минимум удалось установить: среди бытовой техники однозначно понадобится плита, холодильник (или даже морозильная камера, если есть желание удариться в консервацию, заготовки и запасы на зиму). Сюда же можно отнести и тепловое оборудование — в сырую погоду, если дом не оборудован печным отоплением, ситуацию может спасти пара тепловых «пушек»: тепло и сухость с таким «арсеналом» точно обеспечены.
При желании — можно позаботиться и о «развлекательной» технике: небольшом телевизоре и радиоприемнике — последний может быть даже портативным, для создания музыкального настроения на всем участке. Правда, на всякий случай напомним: для многих дача вдали от города — «оазис», лишенный городской суеты, а значит «меломанить» стоит потише.
Покупка всего перечисленного оборудования, если сравнивать с материалами, обойдется не так уж дорого: около 50 тысяч рублей. Позже эта сумма может стать и больше — дача, как правило, постоянно требует «инвестиций» в зависимости от пожеланий владельцев. Однако может оказаться и так, что вся техника уже будет в наличии: нередка практика, когда бытовые приборы с городской квартиры, замененные на более «свежие» аналоги, продолжают свою работу уже на даче.
Похожее правило работает и с мебелью: очень часто различные кресла, диваны и кровати тоже «переезжают» на дачный участок — особенно после того, как «морально устареют». Но можно приобрести и что-то новое, ведь на личном комфорте не стоит сильно экономить.
Минимум, который точно понадобится в новом доме — это кухонная мебель (стол и несколько стульев или табуреток), компактный кухонный гарнитур с раковиной и местами для хранения посуды, а также шкаф для продуктов длительного хранения — различных круп и другой провизии.
Для зоны отдыха понадобятся спальные места, пара кресел или небольшой диван, опционально — письменный стол и стул. Кроме того, важно не забыть про места для хранения — шкафы, комоды, тумбочки, — выбор здесь ограничивается только требованиями владельца и каталогом мебельного магазина. И, пожалуй, это единственный пункт материала, где минимальную стоимость определить сложнее всего: несложную мебель можно изготовить самостоятельно, либо приобрести «с рук», или даже заказать по индивидуальным размерам у мастеров, и в конце концов, купить в мебельных салонах — вариантов великое множество.
Фактически, все работы над домом, да и внутри него завершены — жить можно. Но теперь перед начинающими дачниками встает вопрос куда более масштабный: красота, практичность и удобство собственного участка. Сразу оговоримся, что здесь необходимо понять — чем именно хочется заниматься на своей земле. Отвести больше места под грядки? Или укрыть всю территорию газоном, вон там — разместить мангальную зону, а здесь — обустроить бассейн? Предпочтения к отдыху у всех будут разные. Но, пока окончательное решение еще не принято, можно заняться обустройством «помещений второй необходимости» — бани и гаража.
В большинстве случаев, дача достаточно удалена от города, а значит, добираться до нее придется на собственном транспорте. Вот только дачные улочки типовых садовых товариществ очень узкие — и просто оставить авто у своей калитки будет некультурно: знакомство с соседом, которому перегородили проезд или выезд с его участка автомобилем, может оказаться напряженным. Поэтому стоит задуматься об обустройстве парковочного места на своем участке.
Проект нашего дачного дома не предполагал «встроенный» гараж, а значит здесь есть несколько вариантов: отдельная капитальная постройка из дерева, блоков или кирпича; деревянная пристройка к дому, навес над парковочной площадкой или уже готовый металлический гараж, который остается только привезти от изготовителя. Как и раньше, все зависит только от двух факторов — бюджета и пожеланий.
Самым простым вариантом является металлический гараж — они широко представлены как у производителей, так и на вторичном рынке. Средняя цена подобного «удовольствия» составляет 50-90 тыс рублей, в зависимости от размеров и спецификации. Единственный фактор, требующий внимания — это наличие подъездного пути для грузовика с краном, на котором и привезут постройку. Но, при наличии желания, это условие можно нивелировать — такие гаражи зачастую разборные, и все их элементы спокойно помещаются в небольшой грузовик. Да, потребуется время на сборку, но это самый «безболезненный» вариант.
Чуть более сложным способом является обустройство площадки и навеса для автомобиля: ранее мы рассматривали особенности возведения фундаментов для дома и эти знания пригодятся в этом вопросе.
При старте работы над собственной «парковкой» стоит замерить автомобиль: его длину и ширину. К этим значениям добавляем еще около метра — этот «зазор» понадобится для спокойного доступа к дверям авто. Как только все размеры известны — можно приступать к земляным работам: необходимая площадка окапывается в глубину до 30 сантиметров, края полученного карьера выравниваются, после чего монтируется опалубка для заливки бетона (при этих работах необходимо учитывать уровень).
Отметим, что на этапе земляных работ стоит предусмотреть и водостоки: это позволит сохранить и дом, и растения на участке — осадки и их последствия в виде луж и ручьев должны уходить без вреда для построек. Кроме того, это позволит избежать и грязи при мытье машины.
Если площадка для автомобиля располагается возле дома — при заливке бетона необходим уклон от фундамента здания, иначе вода будет скапливаться под полом. Ну, а если места чуть больше и автомобиль не будет стоять рядом со зданием, то «паркинг» можно сделать с двумя скатами — от центра к краям. Добиться такого результата можно при заливке бетона в два этапа — сначала заливается основное «тело» бетона, а затем, после его просушки, небольшим количеством смеси и шпателем создается необходимый уклон. Как только все застынет — можно демонтировать опалубку. Все эти работы можно выполнить самостоятельно или доверить профессионалам: «куб» бетона М100 стоит примерно 4 тыс рублей, а труд мастеров, как правило, определяется ценой в договоре.
Подобный способ, по сравнению с предыдущим, имеет существенный недостаток: «ласточка», доставившая начинающего дачника к его владениям, остается открытой всем ветрам и дождям, что может сказаться на ее состоянии. Исправить это можно, обустроив навес — эту возможность можно подготовить заранее, еще на этапе заливки, предусмотрев в опалубке пустоты для установки опор навеса, либо позже — пробив в бетоне необходимые отверстия.
При строительстве навеса стоит учитывать расположение машины под ним и близость других зданий: например, если позволяет конструкция крыши дома, можно отказаться от части опор навеса, обустроив стеновые крепления для его крыши. Здесь, напомним, стоит соблюдать наклон покрытия и водоотведения, иначе вода с навеса будет подмачивать стену дома.
Собрать всю конструкцию тоже можно самостоятельно: понадобится сварочный аппарат, профильные трубы из металла и заглушки к ним, а также поликарбонат. Кроме сварки, рекомендуется укреплять все углы и стыки специальными «уголками», посаженными на саморезы — так надежность конструкции повысится. Ну, а с точки зрения сметы, минимальная стоимость навеса стартует от суммы 35 тысяч рублей.
Последний, самый трудозатратный вариант гаража — это капитальный бокс. Он может быть реализован из разных типов материалов, но, как и прежде, все начинается с планирования и фундамента.
Для одного небольшого автомобиля вполне хватит каркасного деревянного гаража — процесс его строительства чем-то напоминает дом: выбирается ленточный, свайный или плитный фундамент, на нем ставится каркас из бруса, на котором уже собирают стены и крышу.
Чуть посложнее — гараж из блоков: фундамент покрывают слоем гидроизоляции и затем, слой за слоем, выкладывают блоки, скрепляя их специальным клеем. Для прочности конструкции, каждый третий ряд кладки необходимо армировать металлической сеткой.
И самым сложным является гараж из кирпича: подобная постройка также требует гидроизоляции фундамента, на которой с предельной точностью начинается выкладка кирпичей. Стены такого бокса укрепляются бетоном и арматурой — ее укладывают через каждые 4 ряда кладки.
Последние варианты являются самыми дорогими: кирпичи, как и блоки, требуют досконального проекта будущего гаражного бокса, выверенного до миллиметров. Кроме того, не имея соответствующих навыков, лучше отказаться от их самостоятельного возведения.
Последняя постройка, которую мы рассмотрим, иногда становится причиной покупки дачи в принципе — уж очень велико желание людей посидеть в горячей парной, а по выходу из нее — окатить себя ледяной водой.
Но вот, прежде чем ощутить подобное великолепие, придется серьезно потрудиться: баня — гораздо более серьезное, с инженерной точки зрения, сооружение. Однако даже здесь есть выбор: в нашем случае — между баней-бочкой и отдельностоящим зданием.
Оба эти варианты обладают всеми необходимыми комнатами: предбанником, моечной и парилкой. Единственное, о чем требуется позаботиться — это о доступе к водоснабжению, ведь чем меньше придется бегать с ведрами, тем комфортнее будет жизнь на участке. Кстати, о комфорте: баня-бочка — это вариант стройки одного дня: также, как и с металлическим гаражом, все необходимое в ней присутствует «прямо с завода» — достаточно просто подвести воду. Ценовой диапазон, правда, «кусается» — в зависимости от размера, наполнения и комнат стоимость такой бани составляет от 150 до 800 тыс рублей.
Если хочется строить самостоятельно, то начинать работы стоит с планирования всей постройки — без схемы отделений, фундамента, комнат, расположения коммуникаций и печи (котла) подступать к этому делу бесполезно.
Как и ранее, все начинается с постройки фундамента — для бань его делают ленточным, поскольку подобный тип основания очень удобен для водоотведения. Традиционная русская баня делается из дерева и поэтому сразу стоит задуматься о приобретении специальных пропиток: влажность будет сильной и регулярной и в таких условиях древесина очень быстро становится «жертвой» насекомых, бактерий и других неприятных напастей. Кроме того, стоит озаботиться и пожарной безопасностью: все-таки баня — это печь или котел, а значит и шанс возгорания.
После заливки фундамента и укладки гидроизоляции начинается возведение каркаса: для этого можно использовать и брус, но нужно обратить внимание на сорт древесины. Лучше всего подойдет сосна, осина или липа (ее применяют для внутренней отделки), поскольку эти сорта хорошо держат тепло.
Строительство крыши для бани во многом схоже с процессом монтажа кровли дома — единственное серьезное отличие заключается в пароизоляции. В качестве нее применяют армированную пленку, мембранное нетканое полотно и материалы с покрытием из фольги.
Для удешевления конструкции бани можно приобрести металлическую печь: ее мощность высчитывается из площади парилки. Преимущество такого приобретения позволяет не создавать отдельный фундамент для печи, и к тому же — сильно ускоряет процесс нагрева воздуха и воды из-за наличия теплообменников.
За удержание тепла в помещении отвечает внутренняя отделка — она, как правило, выполняется из деревянных досок, под которыми находится слой утеплителя и пароизоляции. Примечательно, что для отделки парной не рекомендуется использовать доски хвойной породы — из-за повышения температуры они выделяют смолу, которая может легко оставить ожоги.
Стоимость подобной небольшой бани начинается от 600-700 тысяч рублей. Но, как и в любом другом деле, всегда есть риск «заплатить дважды» — операции, связанные с фундаментом, кладкой печи и пароизоляции лучше оставить профессионалам, иначе исправление ошибок выйдет еще большими потерями денег.
Собственно, наша дача готова: баня, гараж, домик — все что нужно для тихого лета за городом. Но комфорт и возможность обустроить каждую постройку для себя — дорогого стоит. А значит, полноценный дачный участок со всеми удобствами дело далеко не пары и даже не тройки миллионов.