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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова

«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова

10 сентября 2024, 06:04
Фото: gorod55.ru
Легендарный представитель Сибирского андерграунда и панк-рок сцены сегодня отмечал бы свое 60-летие. Однако жизнь распорядилась иначе: в 2008 году Егора Летова не стало. Но омичи все еще помнят своего земляка — яркую страницу городской летописи.

В родном городе Егора Летова его день рождения обычно не празднуют, однако поклонники творчества музыканта и группы «Гражданская оборона» устраивают ламповые мероприятия в честь памятной даты.

Корреспондент Города55 побывал на экскурсии «Чкаловск — поселок Летова», которую организовало объединение «Сибирский мамонт». Во время прогулки, которая длилась около восьми часов, удалось увидеть, чем жил и чем вдохновлялся музыкант. Впрочем, эту историю надлежит рассказывать по порядку.

Я родом из этих невежливых строчек

Я родом из утра

Я родом из ярости

Я родом из мест небывалых неведомых

Географии и т. п. неподвластных

Родом Игорь Федорович Летов (как Егора его запомнили несколько позже) все-таки из Омска: детство и юношество «патриарха» русского панк-рока прошло в Чкаловском поселке — в «хрущевке» на улице Петра Осминина, 5. Небольшая квартирка была не только местом жизни музыканта — в ней, фактически, и родилась «Гражданская оборона» — 8 ноября 1984 года. Для Егора Летова «ГрОб» стал вторым и наиболее известным музыкальным проектом: до этого, в 1980 году, появилась музыкальная группа «Посев» (ее первые два участника — Егор Летов и Андрей Бабенко — взяли название группы у одноименного диссидентского журнала).

Подъезд дома №5 на улице Петра ОсмининаПодъезд дома №5 на улице Петра Осминина
Подъезд дома №5 на улице Петра Осминина
Фото: gorod55.ru

Группа просуществовала недолго — до сентября 1984 года, но «наметила» путь дальнейшего развития творчества Егора Летова: 11 альбомов, все же достаточно «сильный» результат, но прослушать некоторые из них, самые ранние, уже не удастся — записи были утеряны.

Такая же участь постигла и публичный дебют музыканта, ведь состоялся он в Москве: в 1982 году, окончив школу, Летов перебрался в столицу к брату, где поступил в строительное училище. С учебой, правда, у музыканта не сладилось — весною 1983 года он был отчислен из-за прогулов, но продолжал творить: первое выступление Летова состоялось в общежитии МИФИ, где он выступил басистом в импровизационном ансамбле Сергея Курехина. К началу 1984 года Летов уже вернулся в Омск.

Школа №45, где учился Егор ЛетовШкола №45, где учился Егор Летов
Школа №45, где учился Егор Летов
Фото: gorod55.ru

8 ноября 1984 года официально родился второй проект Егора Летова и Кузи УО, снискавший большую известность — «Гражданская оборона». Ее «штабом» также стала квартира Летова — домашняя студия, где и были записаны многие альбомы, позже стала самостоятельным лейблом «ГрОб Records». Острое желание независимости исполнителей, а также пристальное внимание правоохранительных органов на заре существования группы стали основными причинами ее камерного, «домашнего» формата — кроме «ГО» в квартире музыканта записывались и другие проекты, в том числе и «сольники» участников «Гражданской обороны».

Свернулся калачиком

Облетел одуванчиком

Отзвенел колокольчиком

На всю оставшуюся жизнь.

Вместе с известностью у «Гражданской обороны» стали появляться и первые проблемы. В 1985 году Егор Летов попадает в психоневрологический диспансер — музыкант провел 3 месяца в «знаменитом» среди омичей «заведении на Куйбышева». На тот момент это была достаточно распространенная мера борьбы с диссидентами, и с психиатрами «познакомились» многие представители советского рока.

Вызволить «пациента поневоле» помог его старший брат, Сергей Летов — как он сам однажды рассказал, ему удалось распустить слухи об организации пресс-конференции для зарубежных журналистов, на которой он грозился выступить с заявлением, что никакой перестройки нет, а музыканты оказываются в «психушках» просто так, за творчество. Кто знает, сработали угрозы или что-то другое, но 7 марта 1986 года Егор Летов «выписался».

И как позже сам музыкант отмечал в своей биографии, выдержать принудительную «терапию» ему помогало творчество: в палате лидер «Гражданской обороны» писал стихи и рассказы, которые позже передавал «Манагеру», Олегу Судакову, вокалисту и директору группы — псевдоним, к слову, как раз и появился благодаря его последней «должности».

Портрет Егора Летова появился в не менее легендарном омском метроПортрет Егора Летова появился в не менее легендарном омском метро
Портрет Егора Летова появился в не менее легендарном омском метро
Фото: gorod55.ru

Нешуточные песни про румяные сласти

Про пыльные пропасти и прочие напасти

Чернильные ливни, словесные наводнения

Парниковые прения

В период с 1987 по 1989 год у «Гражданской обороны» начинается период творческой активности: записано более десятка альбомов, куда вошли и наиболее известные треки, появляются новые проекты, например «Коммунизм», сам Егор Летов начинает творить вместе со своей подругой Янкой Дягилевой и чудом (а также автостопом) избегает еще одного курса «лечения», путешествуя и ведя жизнь «хипаря».

Со временем внимание властей к исполнителю ослабло: сказалось влияние родителей музыканта и его известность, а также преобразования в политической жизни СССР — как писал в автобиографии Егор Летов, «его оставили в покое», ведь с новым этапом перестройки диссиденты оказались «не востребованы». В отличие от их творчества — к тому моменту о «ГО» говорили практически все молодежные круги Союза.

К началу 90-х группа уже прекратила свои выступления, а позже и вовсе была распущена, но ее участники не перестали творить: наследником «Гражданской обороны» стал отдельный психоделический проект музыканта, подаривший миру альбомы «Прыг-скок» и «Сто лет одиночества», ставшие одними из самых популярных. Затишье было временным — в 1993 году «ГрОб» вновь начал издавать альбомы и давать концерты — вплоть до начала 2008 года. Последний раз Егор Летов поднялся на сцену в Екатеринбурге 9 февраля — до остановки сердца музыканта оставалось всего 10 дней.

Фото из архива группыФото из архива группы
Фото из архива группы
Фото: А. Кудрявцев / Официальный сайт группы «Гражданская оборона»

Тем не менее, «Гражданская Оборона» продолжает жить — память о Егоре Летове сохранили как поклонники его творчества, так и близкие ему люди: Наталья Чумакова, жена исполнителя, старший брат, Сергей Летов, участники коллектива — Олег «Манагер» Судаков и Алексей Коблов.

Пару таких исторических мест мы уже «посетили»: это квартира музыканта и его школа. К слову, Егор Летов был очень способным учеником, но за оценками «не гнался» — в старших классах музыкант уделял больше внимания русскому и иностранному языку, истории, правда, «в ущерб» точным наукам. Отчасти это подтверждает и творчество лидера «Гражданской обороны» — тексты его песен, стихов и рассказов до сих пор являются предметом споров и обсуждений среди филологов, а иногда даже и различных мистиков.

Но, что примечательно, каждый в них находит что-то свое: ровно год назад корреспондент нашей редакции пообщался с жителем Барнаула, который подметил, что смысл, таящийся в текстах исполнителя, может показаться непонятным. Вот только эта «непонятность» — показатель глупости не музыканта, а слушателя: некоторые вещи в нем можно понять только с определенным «багажом» знаний.

Некоторые смыслы Егору Летову подарил и Омск: как однажды рассказал его брат, Сергей, одна из самых известных песен — «Про дурачка», могла родиться во время прогулки по березовой роще в Чкаловском — том самом «волшебном лесу». Правда, в своем творчестве музыкант предрекал и скорую гибель этого леса — его «сожрал асфальтовый завод»:

Стой и молчи, стой и смотри

На распухшие норы промышленных труб

На раскалённый зевок рациональных вещей…

Асфальтовый завод пожирает мой лес.

«Волшебный лес», даривший вдохновение Егору Летову«Волшебный лес», даривший вдохновение Егору Летову
"Волшебный лес", даривший вдохновение Егору Летову"Волшебный лес", даривший вдохновение Егору Летову
«Волшебный лес», даривший вдохновение Егору Летову«Волшебный лес», даривший вдохновение Егору Летову
«Волшебный лес», даривший вдохновение Егору Летову
Фото: gorod55.ru

Нечто подобное ощущается и в другом тексте — песне «Русское поле экспериментов»: кому, как не омичам знать, что «вечность пахнет нефтью»? Есть над чем задуматься и на могиле Егора Летова: среди привычных надгробий и крестов на Старо-Восточном кладбище, мраморный куб не сразу бросается в глаза — на нем нет даже фотографии. Но есть мозаика с «иерусалимским» крестом, похожим на тот, что музыкант долгое время носил как нательный. У фанатов группы это вызывало множество вопросов, но однажды, отвечая на них, Егор Летов отметил, что это «вселенский» крест, объединяющий все церкви.

Могила музыкантаМогила музыканта
Могила музыкантаМогила музыканта
Могила музыканта
Фото: gorod55.ru

К слову, как позже рассказала Наталья Чумакова, жена исполнителя, Егор Летов не был приверженцем ни одной из конфессий, да и вообще не приветствовал «выпячивание» себя как личности, о чем часто спорил и с братом — Сергея он упрекал в «элитарности» его творчества, а к излишнему пафосу и вовсе относился негативно. Даже жители Чкаловского поселка запомнили Егора Летова как достаточно скромного человека: Игоря Федоровича часто замечали на местном рынке, где он покупал овощи — правда, излишнего внимания к себе он не переносил и старался ретироваться при первых попытках незнакомцев с ним заговорить.

Мурал, посвященный Егору ЛетовуМурал, посвященный Егору Летову
Мурал, посвященный Егору ЛетовуМурал, посвященный Егору Летову
Мурал, посвященный Егору ЛетовуМурал, посвященный Егору Летову
Мурал, посвященный Егору ЛетовуМурал, посвященный Егору Летову
Мурал, посвященный Егору Летову
Фото: gorod55.ru

Но в свой День рождения избежать внимания выходит у единиц, а для музыканта наибольшим признанием является факт того, что его творчество продолжает жить — поэтому сегодня омичей ожидает сразу два события, на которых прозвучат треки Егора Летова: это и акустический вечер, где выступят омские музыканты и Сергей Летов, и большой концерт с участием Олега Судакова.

А в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» в микрорайоне «Модерн» в Нефтяниках появился мурал с изображением Егора Летова. Автор мурала — дизайнер и иллюстратор из Москвы Денис Kibeda.

художник Денис Kibeda решил украсить Омск изображениями Егора Летовахудожник Денис Kibeda решил украсить Омск изображениями Егора Летова
художник Денис Kibeda решил украсить Омск изображениями Егора Летова
Фото: Евгений Кармаев / omskregion.info
Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
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#Илья Скобин#Музыка#Омск#Омская область#Фестиваль#Новости#Концерт#Егор Летов#Гражданская оборона#Панк-рок#Легенда#Сибирский андерграунд#Русский рок#Биография
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