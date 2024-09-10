«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова

Нечто подобное ощущается и в другом тексте — песне «Русское поле экспериментов»: кому, как не омичам знать, что «вечность пахнет нефтью»? Есть над чем задуматься и на могиле Егора Летова: среди привычных надгробий и крестов на Старо-Восточном кладбище, мраморный куб не сразу бросается в глаза — на нем нет даже фотографии. Но есть мозаика с «иерусалимским» крестом, похожим на тот, что музыкант долгое время носил как нательный. У фанатов группы это вызывало множество вопросов, но однажды, отвечая на них, Егор Летов отметил, что это «вселенский» крест, объединяющий все церкви.