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Posted 16 ноября, 04:40

Published 16 ноября, 04:40

Modified 16 ноября, 04:43

Updated 16 ноября, 04:43

В Омске стали востребованными услуги грумеров и передержки питомцев

«Хвост подстричь?»: профессия грумера стала востребованной у омичей

16 ноября 2024, 04:40
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске стали востребованными услуги грумеров и передержки питомцев

Стало известно, какие услуги по уходу за животными популярны у омичей.

Как рассказали Городу55 аналитики «Авито», в Омске активно растет спрос на услуги по уходу за домашними питомцами. Согласно данным ВЦИОМ, у каждого второго россиянина (49%) есть кошка, а у каждого третьего (34%) — собака. Для хорошей жизни домашнего питомца и правильного ухода омичи обращаются к специалистам.

В октябре этого года интерес к их услугам увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выросло и число объявлений от таких исполнителей — стало больше на 22%.

«За год услуги грумеров стали востребованнее на 37%. Специалисты предлагают комплексные услуги, включая стрижку, мытье, тримминг, чистку ушей и глаз, обработку когтей и уход за шерстью. Грумеры работают с разными породами собак, кошек и других животных, учитывая особенности их шерсти, кожи и физиологии, чтобы создать комфортные условия и минимизировать стресс для питомца во время процедур. Предложений от специалистов-грумеров стало больше за год на 30%», — рассказали в «Авито».

Кроме того, у омичей стало пользоваться популярностью услуга передержки. Спрос на нее вырос на 8%, количество предложений выросло на 36%.

«Передержка особенно востребована среди владельцев питомцев, которые планируют поездку или не могут временно ухаживать за животным. Профессиональные услуги передержки обеспечивают питомцам комфортные условия, регулярное питание и уход в отсутствие хозяев», — добавили аналитики «Авито».

Действительно, на сайте объявлений отображается около 40 предложений в Омске по запросу «грумер». Омичам предлагаются даже курсы «груминга», обещая хороший заработок в этой сфере.

Фото: Авито

По запросу «передержка животных» на «Авито» выдается 71 объявление в Омске. Цена за такую услугу варьируется от 200 до 1000 рублей за день.

Фото: Авито
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#Ольга Скворцова#Аналитика#Омск#Собаки#Кошки#Заработок#Авито#Спрос#ВЦИОМ#Россияне
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