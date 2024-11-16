«Хвост подстричь?»: профессия грумера стала востребованной у омичей

Posted 16 ноября, 04:40
Published 16 ноября, 04:40
Modified 16 ноября, 04:43
Updated 16 ноября, 04:43
Как рассказали Городу55 аналитики «Авито», в Омске активно растет спрос на услуги по уходу за домашними питомцами. Согласно данным ВЦИОМ, у каждого второго россиянина (49%) есть кошка, а у каждого третьего (34%) — собака. Для хорошей жизни домашнего питомца и правильного ухода омичи обращаются к специалистам.
В октябре этого года интерес к их услугам увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выросло и число объявлений от таких исполнителей — стало больше на 22%.
«За год услуги грумеров стали востребованнее на 37%. Специалисты предлагают комплексные услуги, включая стрижку, мытье, тримминг, чистку ушей и глаз, обработку когтей и уход за шерстью. Грумеры работают с разными породами собак, кошек и других животных, учитывая особенности их шерсти, кожи и физиологии, чтобы создать комфортные условия и минимизировать стресс для питомца во время процедур. Предложений от специалистов-грумеров стало больше за год на 30%», — рассказали в «Авито».
Кроме того, у омичей стало пользоваться популярностью услуга передержки. Спрос на нее вырос на 8%, количество предложений выросло на 36%.
«Передержка особенно востребована среди владельцев питомцев, которые планируют поездку или не могут временно ухаживать за животным. Профессиональные услуги передержки обеспечивают питомцам комфортные условия, регулярное питание и уход в отсутствие хозяев», — добавили аналитики «Авито».
Действительно, на сайте объявлений отображается около 40 предложений в Омске по запросу «грумер». Омичам предлагаются даже курсы «груминга», обещая хороший заработок в этой сфере.
По запросу «передержка животных» на «Авито» выдается 71 объявление в Омске. Цена за такую услугу варьируется от 200 до 1000 рублей за день.