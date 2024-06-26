Дело на пару миллионов: во сколько обойдется строительство дачи в 2024 году

Постройка собственного дома — дело действительно на пару миллионов: и эта сумма может быть как больше, так и меньше. Причина тому — «дьявол в деталях»: каждый проект дома будет обладать своими характерными особенностями, вносимыми как заказчиками строительства, так и по ходу стройки — из-за особенностей местности, как с фундаментом, так и из-за человеческого фактора. Кроме того, рынок строительных материалов растет как по ассортименту, так и по ценам — а материалы и будут формировать основную стоимость дома. И миллион рублей — это лишь «отправная точка»: по данным экспертов, фундамент обойдется минимум в 100-150 тысяч рублей, каркас дома может стоить до 700 тыс рублей, а кровля, с учетом работ и материалов, выходит больше 200 тысяч. А неоправданная экономия на материалах может очень плохо кончиться.