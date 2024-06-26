Дело на пару миллионов: во сколько обойдется строительство дачи в 2024 году

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Для неподготовленного человека этот вопрос сразу же обрастает целым ворохом вопросов и сомнений: строить своими руками или привлечь «спецов»? Капитальный коттедж или сезонный дачный домик? И из каких материалов? Вариантов и комбинации «дома мечты» может быть великое множество, но в вопросах обустройства элементарных построек и необходимых удобств постарались разобраться авторы Города55 — и все их наблюдения можно найти в этом материале.
Любой проект сооружения всегда начинается с выбора материала, конструкции и планирования бюджета. Последний аспект и является определяющим для строительства: не уложиться в отведенную сумму очень просто, а простой «стройплощадки» приведет к новым расходам и потере ценных летних дней.
Поэтому с самого начала необходимо определиться: принципиально ли возводить дом исключительно своими руками, трудом и потом, или сэкономить время и затраты сил, наняв помощников.
Если есть сомнения в собственных навыках, то дело лучше доверить профессионалам: в этом случае конкретная стоимость может разниться, поскольку услуги бригады строителей и прорабов обычно оцениваются фразой «цена договорная». Но всегда стоит помнить несколько пунктов: постарайтесь выбирать хотя бы относительно проверенных подрядчиков (даже на уровне «сарафанного радио») и всегда придерживайтесь законодательства: строительные услуги лучше оформлять не «на словах», а в виде договора с описанием всех условий и тонкостей.
Подобный процесс, конечно, потребует усилий и времени, но при удачном стечении обстоятельств желанный домик появится на участке в кратчайшие сроки: от 2-3 недель до 1,5 месяца.
Возведение дома стартует с фундамента: чем прочнее будет основа — тем дольше простоит дом. К слову, видов фундамента существует несколько: ленточный, плитный, свайный и столбчатый.
Сразу оговоримся — с выбором того или иного типа лучше не спешить. Как минимум, стоит обратиться к эксперту, ведь выбор фундамента зависит от целой совокупности характеристик: типа грунта, планируемой нагрузки, климата, почвенных характеристик, глубины заложения и даже качества материала. Как правило, планировка фундамента входит в услуги проектирования дома, но специалистов можно найти и самостоятельно.
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную «ленту» под каждой стеной дома — это делается для более равномерного распределения массы здания по грунту. Но — стоит убедиться в структуре почвы под будущим домом: если там окажутся водоносные слои и грунтовые воды, то это скажется на глубине фундамента (а от этого зависит и его «грузоподъемность»). Но есть и плюсы: при ленточном фундаменте можно сделать собственный «погребок» для солений — ну, или бункер. Подобный тип фундамента актуален для уровня заглубления не более двух метров.
Плитный фундамент в особых представлениях не нуждается — это буквально железобетонная плита, залитая под дом. Естественно, будет куда дороже предыдущего варианта, поскольку требует гораздо больше материала и объема работ, но подобный вид основания неплохо подходит под «проблемные» почвы: сыпучие, глинистые, с большой глубиной промерзания или большим количеством грунтовых вод. Кроме того, этот вид основания считается достаточно выносливым и способен выдерживать кирпичные и каменные дома.
Кстати, промерзание и является определяющим критерием глубины фундамента: поверхностный слой почвы хорошо насыщаются влагой, и из-за этого, при наступлении холодов резко увеличивается в объеме — иногда аж на 10%. Само собой, подобное может подорвать устойчивость дома.
Свайный фундамент будет неплохим вариантом, если будущий дом располагается в живописном, но крайне сложном по рельефу районе: такой тип основания и укрепляет грунт, снижая риск различных «подвижек», но и уверенно закрепляет дом. Конечно, в этом случае о подвале можно забыть, но безопасность — важнее. Кроме того, такой тип фундамента хорошо подходит для легких конструкций, да и существенно дешевле (возможны небольшие отличия в зависимости от способа установки: сваи либо вбивают, либо вкручивают, либо заливают из бетона).
Следующий вариант — столбчатый фундамент, чем-то напоминает предыдущий вид, только без сильного заглубления. Подобное основание состоит из столбов, размещаемых через пару метров друг от друга, дополнительно оборудованных «ростверком» — небольшими подпорками. Столбы могут быть как монолитные (асбестоцементная труба, заполненная бетоном), так и сборными — из блоков ФБС или даже кирпичей. Этот тип фундамента является неплохой заменой для ленточного — он не всегда экономически целесообразен, а еще подходит для легких зданий.
Таким образом уже можно примерно понять, что для простого дачного домика идеальным будет столбчатое или свайное основание — для них требуется меньше материала, меньше усилий, а их грузоподъемности вполне хватает для обустройства сезонного жилья. Ну, а для примерного понимания цен: стоимость одного блока ФБС начинается от 500 рублей, асбестоцементная труба диаметром в 40 см и длиною в 4 метра обойдется уже в 6000 рублей, а стоимость «куба» бетона марки М100 стартует от 4 тыс рублей.
Чек-лист важных операций
Еще раз напомним, на что нужно обратить внимание при укладке фундамента:
— Провести геологический анализ;
— Вычислить глубину залегания фундамента;
— Рассчитать прочность конструкций с небольшим избытком;
— Проверить, чтобы арматура не касалась грунта;
— Заливать бетон непрерывно.
Итак, дом обрел основание — а значит, можно переходить к следующему этапу: каркасу и стенам. Здесь у строителя-домовладельца тоже есть выбор: каркас обычного, деревянного дома возводят либо «канадским» способом, либо из непрофилированного бруса — оба эти метода уже стали «классикой» и являются относительно бюджетными. Самым удобным для постройки летнего домика, к слову, кажется канадская технология — сейчас расскажем, почему.
Первое преимущество — при желании, все работы можно осуществить и в одиночку (такой дом точно можно будет записать в личные достижения). Во-вторых — при небольшой этажности и размерах не потребуется привлечения техники, ведь все собирается из относительно легких элементов.
В канадской технологии все «зиждется» на обустройстве пола и напольных перекрытий: львиная доля всей работы будет касаться именно этого этапа. Первое, с чего стоит начать — это монтаж нижней обвязки дома: на гидроизоляцию укладываются «лежни» из доски «пятидесятки» шириной в 15 см. Между собой они скрепляются шпильками и обрабатываются специальными защитными составами. Если хочется надежности — доски можно заменить брусом.
Затем монтируется сама обвзяка — из досок, установленных ребром на «лежни». Их края важно выровнять по краю фундамента, а фиксируются они длинными гвоздями — «костылями».
Когда обвязка готова — можно переходить к монтажу лаг: это те же самые доски, устанавливаемые ребром с промежутками от 40 до 60 см, но уже между досками (брусом) обвязки. Потом, к нижней части лаг, крепится черепной брус — он будет «опорой» для утепления. Чем именно утеплять — выбор огромен, поэтому отталкиваемся от бюджета и собственных пожеланий, но в «оригинальной» технологии используется пенопласт. После того как утеплитель уложен — все швы и стыки герметизируются, а сверху кладется черновой пол — его обычно сверху кроют фанерой.
Как только готов пол — наступает черед стен: их обычно монтируют «лежа», и затем поднимают, устанавливая на нужное место, либо постепенно собирают уже на законном месте. В этом случае стоит помнить, что все работы ведутся «снизу вверх»: прибивается нижний брус, затем устанавливаются угловые и промежуточные стойки, а уже потом ставится верхняя обвязка. Собранный таким образом каркас позже обшивается панелями из фанеры или ОСП, а между ними, на манер пола, укладывается утеплитель.
Когда готовы стены — можно приступать к устройству верхних перекрытий: их балки крепятся либо на стальные кронштейны, либо методом врезки. Кроме того, часто используется и уголковый профиль. Ну, а миновав все эти этапы — можно уже врезать окна и двери.
Разумеется, для капитальной стройки такой вариант уже не пойдет: там пенопластом и досками не обойтись — кирпичи или камень подойдут куда лучше. Но — потребуются и более серьезные навыки, как и вливания бюджета. Кстати, о нем: стоимость кубометра пиломатериала стартует от 8 тысяч рублей — цена будет отличаться в зависимости от продавца и условий доставки.
Опять же, «пробежимся» по тонкостям, требующим особого внимания от строителя:
— Для стройки необходимо использовать просохшие пиломатериалы (влажные от времени усохнут и уменьшатся в объеме, а значит вся конструкция покроется щелями);
— Важно обращать внимание на сечение досок: при недостаточной толщине или ширине крепеж просто «разорвет» полотно доски, и она даст трещину;
— Не стоит пренебрегать врезкой укосин: так дом будет гораздо лучше выдерживать боковой ветер, а вся конструкция будет куда устойчивее;
— Выбор утеплителя для пола и стен должен быть очень внимательным: малая толщина или плотность, как и пренебрежение количеством слоев — прямая дорога к промерзанию конструкции со всех сторон.
Дома почти построен — осталось совсем немного. Однако «немного» — не значит «не важно». От следующего этапа зависит устойчивость дома ко всем «сюрпризам» атмосферы: осадкам, холоду и влаге. А поэтому как минимум стоит познакомиться с самыми базовыми аспектами постройки кровли.
В них стоит соблюдать строгую очередность: процесс стройки крыши дома достаточно тонкий и требующий замеров и точности, поэтому пренебрегать замерами категорически опасно — лучше, как в поговорке, несколько раз отмерить и только потом что-либо предпринимать.
Весь процесс, как и прежде, начинаются с подготовительных работ: замера «коробки» стен, подготовку материалов и инструментов. Также стоит позаботиться и о пропитке будущей конструкции специальными составами, ведь материалам предстоит регулярное контактирование с агрессивной средой. После этого можно приступать к монтажу основания крыши — мауэрлата. Он выполняется из бруса, а крепежом для него являются анкерные болты. Затем к мауэрлату крепят стропильные ноги — при помощи уголков и саморезов.
После этого монтируется уже основной каркас будущей крыши — стропила. Его можно выполнить как коньковым способом, так и висячим. «Конек» — это верхний брус, к которому и крепятся стропила, а при втором методе они упираются друг в друга. Как только стропила установлены — можно приступать к обрешетке. Ее выполняют или специальными влагостойкими плитами, уложенными либо в шахматном порядке, или отдельными досками, а крепится все это «дело» на гвозди или саморезы.
Строго говоря, после установки обрешетки крыша почти готова — остается только постелить гидроизоляцию, а поверх нее — кровлю. Материал может быть любым: шифер, черепица, профлист, но всегда важно соблюдать очередность установки — кровлю кладут исключительно «снизу вверх», от нижнего ряда к верхнему.
На этом наружные работы можно считать завершенными — возвращаемся в пространство под крышей и монтируем утеплитель между стропилами. Поверх него укладывается пароизоляционная пленка, а ее уже укрываем фанерными листами — крыша готова.
— Проект крыши должен быть готов заранее и неукоснительно соблюдаться — иначе будут «несостыковки» конструкции и придется столкнуться с нехваткой материалов;
— Кровельные материалы необходимо подбирать строго под конструкцию крыши: иначе будут протечки. Как пример — для натуральной черепицы нужен большой угол наклона, в противном случае вода уже не будет «скатываться», но будет лить прямо на чердак;
— Теплоизоляцию важно положить очень плотно, без щелей — с ними дом будет терпеть серьезные теплопотери;
— Нельзя пренебрегать пароизоляцией или аккуратностью ее монтажа: вода — главный «враг» дерева, и мокрые стропила очень быстро потеряют геометрию, а значит и перекосят крышу;
— Важно проверить герметичность всех стыков: иногда вода может залить чердак неожиданными путями — например, по трубе дымохода;
— Водостоки уберегут стены дома от лишней влаги и последствий ее воздействия.
Пожалуй, это последний этап стройки, после которого дом окончательно можно считать «живым»: свет, вода, крыша над головой — рецепт базового уровня комфорта в дачном домике. Поэтому вопросам электро- и водоснабжения точно стоит уделить внимание.
Подключение дачи к электросетям, как правило, обязанность штатных электриков садового товарищества. Кроме того, новый потребитель должен согласовать все процессы и с ресурсоснабжающей организацией. Однако представим, что все уже готово, и самое время запитать свой дом от воздушной линии электропередач.
Обычно для этого есть два способа: «воздушный» и «подземный». В первом случае, к линии ЛЭП крепят самонесущий изолированный провод (СИП). Во втором — пользуются ВВГ-кабелем, который уходит в специальный «рукав» под землей. Тот или иной способ выбирают исходя из условий подключения и целесообразности, но так или иначе, все кабели от ЛЭП встречаются в распределительной коробке или «щитке» со счетчиками.
Вся электрификация дома будет вестись именно от него: для этого стоит прикинуть число потребителей и нагрузку на сеть, а исходя из этого уже монтировать «автоматы», которые и будут питать ту или иную «зону» — это могут быть комнаты, здания на участке или отдельные потребители (например, скважина).
После этого можно приступать к разметке внутренней проводки — это можно сделать при помощи рулетки, карандаша и уровня (чтобы линии были ровными относительно горизонта). Все данные о расстояниях необходимо зафиксировать — они понадобятся для покупки материала.
Затем можно наметить будущие розетки: они могут быть как встраиваемыми, так и накладными — последний вариант крайне неплох для дачи, поскольку не требует штробления стен и относительно безопасен.
Как только основные «узлы» будущей сети размечены — можно закупать расходные материалы: провода и кабель-каналы (они понадобятся для аккуратной маскировки проводов на стене), а после — собирать всю сеть воедино.
А вот в монтаже труб свои силы попробовать куда как безопаснее: конечно, можно столкнуться с проблемами, но и их можно избежать за счет элементарной внимательности — например, перекрыв вентиль на «входе» в дом.
К слову, подключение дома к водоснабжению может стать той еще задачей — особенно, если дачный поселок только-только начал строиться: в этом случае до централизованных коммуникаций очень далеко и уповать стоит только на собственную скважину. Однако этот вариант в «минимальную» программу точно не входит, а большинство дачных поселков и садовых товариществ уже давно имеют собственное водоснабжение. Этот вариант мы подробнее и рассмотрим.
Подключение к «центральному» водопроводу начинается всегда с траншеи (за исключением случаев, где труба идет выше уровня земли). При ее обустройстве важно учесть глубину промерзания — иначе после зимы все трубы будут под замену, и точка входа водопровода в дом. Само собой, для прокладки трубы понадобится отверстие, а значит и дрель. Кроме того, сразу стоит подумать и об «обратной» трубе — для водоотведения.
Специалисты рекомендуют обе эти точки размещать под фундаментом — это позволит избежать промерзания труб, но также их можно утеплить. Неплохим выбором для описанных операций станут полипропиленовые трубы: они устойчивы к коррозии, предсказуемы в эксплуатации и к ним производят большой набор необходимых «аксессуаров»: кранов, переходников, креплений, и много другого. Но что важнее, они гораздо дешевле металлических и очень удобны в монтаже: для работы с ними необходима только рулетка, специальный труборез и «сварочный аппарат», работающий по принципу «утюга» — соединение деталей достигается через их сплавление.
Постройка собственного дома — дело действительно на пару миллионов: и эта сумма может быть как больше, так и меньше. Причина тому — «дьявол в деталях»: каждый проект дома будет обладать своими характерными особенностями, вносимыми как заказчиками строительства, так и по ходу стройки — из-за особенностей местности, как с фундаментом, так и из-за человеческого фактора. Кроме того, рынок строительных материалов растет как по ассортименту, так и по ценам — а материалы и будут формировать основную стоимость дома. И миллион рублей — это лишь «отправная точка»: по данным экспертов, фундамент обойдется минимум в 100-150 тысяч рублей, каркас дома может стоить до 700 тыс рублей, а кровля, с учетом работ и материалов, выходит больше 200 тысяч. А неоправданная экономия на материалах может очень плохо кончиться.