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Posted 14 ноября, 12:36

Published 14 ноября, 12:36

Modified 14 ноября, 12:52

Updated 14 ноября, 12:52

В Омске работники пилорамы после ссоры жестоко избили и облили коллегу кипятком

В Омске работники пилорамы после ссоры жестоко избили и облили коллегу кипятком

14 ноября 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney.
Полиция расследует жестокое нападение на пилораме, где двое сотрудников избили своего коллегу до бессознательного состояния и облили его кипятком. Подозреваемых задержали, а пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами.

В Омске полиция расследует жестокое нападение, которое произошло на пилораме в Центральном округе. В пресс-службе полиции сообщили, что в ведомство поступила информация о распространяющихся видеозаписях. На них демонстрировалось избиение мужчины.

По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили 35-летнего мужчину в бессознательном состоянии с серьезными травмами. Рядом с ним находился его знакомый. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Видео: УМВД Омской области.

Предварительное расследование показало, что нападение произошло после окончания рабочей смены, когда трое сотрудников решили отдохнуть и выпить вместе. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Двое мужчин начали избивать своего приятеля.

Ситуация усугубилась, когда пострадавший потерял сознание. Но агрессоры не остановились, продолжая наносить удары и даже обливая коллегу кипятком. После этого один из нападавших направился домой, а второй остался ночевать. Подозреваемых задержали и доставили в полицейский участок.

Напомним, что суд вынес решение по поводу инцидента, связанного с массовым отравлением молодых спортсменов летом 2023 года. 64-летнюю омичку признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

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