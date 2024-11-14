В Омске работники пилорамы после ссоры жестоко избили и облили коллегу кипятком

Ситуация усугубилась, когда пострадавший потерял сознание. Но агрессоры не остановились, продолжая наносить удары и даже обливая коллегу кипятком. После этого один из нападавших направился домой, а второй остался ночевать. Подозреваемых задержали и доставили в полицейский участок.