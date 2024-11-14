В Омске работники пилорамы после ссоры жестоко избили и облили коллегу кипятком

Posted 14 ноября, 12:36
Published 14 ноября, 12:36
Modified 14 ноября, 12:52
Updated 14 ноября, 12:52
В Омске полиция расследует жестокое нападение, которое произошло на пилораме в Центральном округе. В пресс-службе полиции сообщили, что в ведомство поступила информация о распространяющихся видеозаписях. На них демонстрировалось избиение мужчины.
По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили 35-летнего мужчину в бессознательном состоянии с серьезными травмами. Рядом с ним находился его знакомый. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Предварительное расследование показало, что нападение произошло после окончания рабочей смены, когда трое сотрудников решили отдохнуть и выпить вместе. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Двое мужчин начали избивать своего приятеля.
Ситуация усугубилась, когда пострадавший потерял сознание. Но агрессоры не остановились, продолжая наносить удары и даже обливая коллегу кипятком. После этого один из нападавших направился домой, а второй остался ночевать. Подозреваемых задержали и доставили в полицейский участок.
Напомним, что суд вынес решение по поводу инцидента, связанного с массовым отравлением молодых спортсменов летом 2023 года. 64-летнюю омичку признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.