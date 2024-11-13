Суд вынес приговор пенсионерке, из-за которой в Омске массово отравились дети

Posted 13 ноября, 13:20
Published 13 ноября, 13:20
Modified 13 ноября, 13:24
Updated 13 ноября, 13:24
Ленинский районный суд вынес приговор 64-летней омичке, из-за которой летом 2023 года в Омске массово отравились юные спортсмены. Она признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Установлено, что женщина была носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа», но при этом готовила еду для хостела на Маркса, 84а, где и остановилась гандбольная команда из Новокузнецка. После приема пищи 19 подростков госпитализировали и признаками отравления. Позже выяснилось, что омичка не только была носителем вируса, но и готовила еду в домашних условиях без медкнижки.
В результате отравились 22 юных спортсмена, у некоторых из них выявили легкий вред здоровью. Женщина полностью признала свою вину в случившемся, суд приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы.