Суд вынес приговор пенсионерке, из-за которой в Омске массово отравились дети

Установлено, что женщина была носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа», но при этом готовила еду для хостела на Маркса, 84а, где и остановилась гандбольная команда из Новокузнецка. После приема пищи 19 подростков госпитализировали и признаками отравления. Позже выяснилось, что омичка не только была носителем вируса, но и готовила еду в домашних условиях без медкнижки.