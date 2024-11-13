gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 13:20

Published 13 ноября, 13:20

Modified 13 ноября, 13:24

Updated 13 ноября, 13:24

Суд вынес приговор пенсионерке, из-за которой в Омске массово отравились дети

Суд вынес приговор пенсионерке, из-за которой в Омске массово отравились дети

13 ноября 2024, 13:20
Фото: 1MI.
Женщина была носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа» и готовила еду для гостиницы, где остановилась гандбольная команда из Новокузнецка.

Ленинский районный суд вынес приговор 64-летней омичке, из-за которой летом 2023 года в Омске массово отравились юные спортсмены. Она признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Установлено, что женщина была носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа», но при этом готовила еду для хостела на Маркса, 84а, где и остановилась гандбольная команда из Новокузнецка. После приема пищи 19 подростков госпитализировали и признаками отравления. Позже выяснилось, что омичка не только была носителем вируса, но и готовила еду в домашних условиях без медкнижки.

В результате отравились 22 юных спортсмена, у некоторых из них выявили легкий вред здоровью. Женщина полностью признала свою вину в случившемся, суд приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы.

В омской гостинице, где жили отравившиеся дети, нашли нарушения
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Дети#Наказание#Отравление#Приговор#Вирус#Новости#Вирусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика