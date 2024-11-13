В середине недели омичей настигнет очередная неприятность

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омская область окажется в зоне возбужденной магнитосферы. Такое состояние ожидается после 18:00 среды, 13 ноября, до самой ночи 14 ноября. Потом магнитосфера ненадолго утихнет, но после шести утра снова будет нестабильной.