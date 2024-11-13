В середине недели омичей настигнет очередная неприятность

Posted 13 ноября, 02:23
Published 13 ноября, 02:23
Modified 13 ноября, 09:48
Updated 13 ноября, 09:48
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омская область окажется в зоне возбужденной магнитосферы. Такое состояние ожидается после 18:00 среды, 13 ноября, до самой ночи 14 ноября. Потом магнитосфера ненадолго утихнет, но после шести утра снова будет нестабильной.
По прогнозу ученых, геомагнитная обстановка еще принесет «сюрпризы». В ноябре магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии 20-го числа. А вот в декабре ситуация немного ухудшится. В первой декаде месяца омичей ждет нестабильная «космическая» погода, а 8 декабря обещают магнитную бурю.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут чувствовать себя хуже обычного. Недомогание проявляется в головной и мышечной болях, повышении артериального давления, бессоннице и сонливости. В эти дни повышаются вероятности инфарктов и инсультов.