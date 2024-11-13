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Posted 13 ноября, 02:23

Published 13 ноября, 02:23

Modified 13 ноября, 09:48

Updated 13 ноября, 09:48

В середине недели омичей настигнет очередная неприятность

В середине недели омичей настигнет очередная неприятность

13 ноября 2024, 02:23
Фото: Изображение Midjourney.
Космическая погода приготовила несколько «сюрпризов».

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омская область окажется в зоне возбужденной магнитосферы. Такое состояние ожидается после 18:00 среды, 13 ноября, до самой ночи 14 ноября. Потом магнитосфера ненадолго утихнет, но после шести утра снова будет нестабильной.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По прогнозу ученых, геомагнитная обстановка еще принесет «сюрпризы». В ноябре магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии 20-го числа. А вот в декабре ситуация немного ухудшится. В первой декаде месяца омичей ждет нестабильная «космическая» погода, а 8 декабря обещают магнитную бурю.

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут чувствовать себя хуже обычного. Недомогание проявляется в головной и мышечной болях, повышении артериального давления, бессоннице и сонливости. В эти дни повышаются вероятности инфарктов и инсультов.

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#Ольга Скворцова#Наука#Здоровье#Омск#Новости#Астрономия#Непогода#Прогноз#Ученые#Метеозависимость#Магнитосфера#Геомагнитная обстановка
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