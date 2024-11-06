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Ученые

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Ноябрь
Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре
6 ноября, 04:48
На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность
6 ноября, 03:30
Октябрь
На выходных на Омск обрушится новая неприятность
25 октября, 07:59
Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность
9 октября, 06:38
Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь
5 октября, 05:12
Сентябрь
Приготовьтесь. На омичей обрушится новый «букет неприятностей» в октябре
30 сентября, 05:13
Гипертоникам не поздоровится. На следующей неделе омичей ждет новая напасть
20 сентября, 07:16
Рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности
14 сентября, 07:46
Не ешьте на ночь. Омскую область почти на сутки накроет новая неприятность
10 сентября, 05:51
Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей
9 сентября, 05:21
Август
Не то планета, не то звезда. По галактике на сверхскорости летит загадочный объект
Таинственный объект в 30 тысяч раз больше массы планеты Земля.
23 августа, 09:55
Ученые предложили определять болезни по цвету языка: как это работает
Многие болезни с помощью нового метода компьютерной диагностики можно определять с точностью 98%.
15 августа, 12:33
Пугающее открытие. Находка в Гренландии предрекает катастрофу человечеству
На глубине в 3 км ученые обнаружили семена, веточки и даже части насекомых.
7 августа, 09:22
Июль
После геошторма Омскую область ждут «магнитные сюрпризы» от Солнца
16 июля, 08:59
Придуманный ИИ и распечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель не завалил испытания
После испытаний, проведенных инженерной компаний из ОАЭ, ракетный двигатель остался целым.
4 июля, 08:01
Головные боли и слабость. Омичи столкнутся с магнитной бурей в середине недели
2 июля, 04:41
Июнь
Наше будущее. Омичам показали, как 3D-принтер печатает персонализированные лекарства
27 июня, 14:02
Ученые разработали метод T-REX для хранения ДНК без заморозки
Ученые MIT разработали полимер, который поможет длительно сохранять ДНК без заморозки.
17 июня, 12:18
Омичам показали, как выглядит водяной лед на самом высоком вулкане Марса
13 июня, 10:24
Май
Ученые доказали, что для обновления организма не нужен сон
Человеку, как и множеству других живых организмов на Земле, необходим сон. Но над вопросом о его основной функции ученые размышляют уже не одну сотню лет.
27 мая, 15:31

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