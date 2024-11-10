Ждут опасные явления: омичам представили неоднозначный прогноз на зиму 2024-2025

Posted 10 ноября, 04:21
Published 10 ноября, 04:21
Modified 10 ноября, 04:25
Updated 10 ноября, 04:25
В Омскую область самый холодный сезон года пришел еще в начале ноября. С первых чисел месяца регион заметает снегом, а еще совсем скоро жителей ждут мощные морозы, ночами даже до -25 градусов.
Гидрометцентр России представил свежий прогноз аномалий температуры и осадков для различных регионов страны предстоящей зимой. По данным метеорологов, в декабре средняя месячная температура ожидается выше нормы в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, в том числе в Омской области.
По предварительному прогнозу «Яндекс. Погоды», на протяжении декабря омичей ждет комфортная для этого времени года температура -5… -16 градусов.
В январе на большей территории России прогнозируют близкий к среднему температурный режим. Существенного превышения нормы температуры в Омске не ожидается и в феврале.
Однако, как сообщили специалисты Гидрометцентра, в течение отопительного периода в большинстве регионов РФ высока вероятность значительных колебаний температуры. Из-за этого возможны условия для развития опасных метеорологических явлений.
Отметим, что, по прогнозу сервиса Ventusky, с 11 ноября омичей ждет резкое похолодание. В первой половине недели температура днем будет в пределах -5… -9 градусов, ночами — до -17 градусов.