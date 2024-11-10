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Posted 10 ноября, 04:21

Published 10 ноября, 04:21

Modified 10 ноября, 04:25

Updated 10 ноября, 04:25

Омичей предупредили о неоднозначной погоде зимой 2024-2025

Ждут опасные явления: омичам представили неоднозначный прогноз на зиму 2024-2025

10 ноября 2024, 04:21
Фото: 1MI.

Омичей предупредили о неоднозначной погоде зимой 2024-2025

Метеорологи не обещают температуру выше нормы.

В Омскую область самый холодный сезон года пришел еще в начале ноября. С первых чисел месяца регион заметает снегом, а еще совсем скоро жителей ждут мощные морозы, ночами даже до -25 градусов.

Гидрометцентр России представил свежий прогноз аномалий температуры и осадков для различных регионов страны предстоящей зимой. По данным метеорологов, в декабре средняя месячная температура ожидается выше нормы в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, в том числе в Омской области.

По предварительному прогнозу «Яндекс. Погоды», на протяжении декабря омичей ждет комфортная для этого времени года температура -5… -16 градусов.

Фото: Гидрометцентр РФ

В январе на большей территории России прогнозируют близкий к среднему температурный режим. Существенного превышения нормы температуры в Омске не ожидается и в феврале.

Фото: Гидрометцентр РФ

Однако, как сообщили специалисты Гидрометцентра, в течение отопительного периода в большинстве регионов РФ высока вероятность значительных колебаний температуры. Из-за этого возможны условия для развития опасных метеорологических явлений.

Отметим, что, по прогнозу сервиса Ventusky, с 11 ноября омичей ждет резкое похолодание. В первой половине недели температура днем будет в пределах -5… -9 градусов, ночами — до -17 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Температура#Климат#Гидрометцентр#Прогноз#Морозы#Опасные явления#Сибирский федеральный округ
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