Экс-тренер сборной России по хоккею назвал причину череды поражений СКА

Напомним, что последнее поражение СКА нанес омский «Авангард». Встреча на G-Drive-Арене завершилась со счетом 2:1. Первую шайбу в матче забросил «ястреб» Рид Буше. После этого игрок СКА Евгений Кузнецов получил штраф за подножку и омичи увеличили разрыв — реализовал большинство Матвей Заседа. Во втором периоде «армеец» Валентин Зыков сократил отставание до 2:1, но общий итог встречи это изменить не смогло.