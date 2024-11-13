Экс-тренер сборной России по хоккею назвал причину череды поражений СКА

Posted 13 ноября, 09:48
Published 13 ноября, 09:48
Modified 13 ноября, 09:51
Updated 13 ноября, 09:51
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал череду неудач СКА: питерский клуб проиграл пять матчей подряд и опустился в турнирной таблице. Специалист уверен, что главная проблема команды заключается в психологии. При этом он не называет такой спад существенным провалом.
«Совершенно однозначно, в команде есть проблемы. Если вспомнить прошлый сезон, СКА тоже попадал в турбулентную зону. Команда укомплектована весьма мастеровитыми игроками. Я думаю, все вопросы СКА — в психологии», — передает слова тренера «Советский спорт».
Плющев предположил, что хоккеисты выходили на игры слишком уверенными в собственных силах и считали, что забьют столько, сколько захотят, «а соперник — сколько сможет».
Сейчас СКА занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 26 играх «армейцы» одержали 11 побед и заработали 32 очка. В этом сезоне питерский клуб повторил антирекорд клуба: в прошлом сезоне команда также проиграла пять матчей подряд, главным тренером также был Роман Ротенберг.
Напомним, что последнее поражение СКА нанес омский «Авангард». Встреча на G-Drive-Арене завершилась со счетом 2:1. Первую шайбу в матче забросил «ястреб» Рид Буше. После этого игрок СКА Евгений Кузнецов получил штраф за подножку и омичи увеличили разрыв — реализовал большинство Матвей Заседа. Во втором периоде «армеец» Валентин Зыков сократил отставание до 2:1, но общий итог встречи это изменить не смогло.