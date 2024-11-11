Сергей Звягин рассказал, что помогло «Авангарду» победить СКА в тяжелом матче

Posted 11 ноября, 18:43
Published 11 ноября, 18:43
Modified 11 ноября, 18:47
Updated 11 ноября, 18:47
Сегодня в Омске прошел матч между «Авангардом» и питерским СКА, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «ястребов». Итог встречи на послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер омской команды Сергей Звягин. Он уверен, что победить омичам помог контроль игры и правильная работа с нападающими противника.
«Хорошая игра. Думаю, мы задали темп в первом периоде, было много хороших моментов. Во втором отрезке инициатива перешла к сопернику, несколько раз ребята переиграли смены, и хорошо, что выстояли. А в третьем периоде уже по большей части контролировали игру и здорово выступили в меньшинстве в концовке. В принципе мы знали, что СКА играет очень активно, старались при первой возможности отрезать их первых двух нападающих, поэтому получались контратаки с преимуществом», — передает слова Звягина «Чемпионата».
В составе «Авангарда» отличились Рид Буше и новичок команды Матвей Заседа, единственную шайбу СКА забросил Валентин Зыков.
Следующий матч омская команда проведет на домашней арене 13 мая, соперником «ястребов» станет московский «Динамо».
Напомним, что и «Авангард», и СКА сейчас проводят не лучший игровой отрезок: омичи не выигрывали больше одной игры подряд с середины сентября, а армейцы поочередно проиграли пять встреч и стали значительно ниже в турнирной таблице. Из-за резкого спада омский клуб начал задумываться над сменой главного тренера, по сообщениям экспертов, руководство уже определилось с кандидатурой — место Звягина может занять иностранный специалист Тодд Рирден.