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Posted 11 ноября, 18:43

Published 11 ноября, 18:43

Modified 11 ноября, 18:47

Updated 11 ноября, 18:47

Сергей Звягин рассказал, что помогло «Авангарду» победить СКА в тяжелом матче

Сергей Звягин рассказал, что помогло «Авангарду» победить СКА в тяжелом матче

11 ноября 2024, 18:43
Фото: ХК «Авангард».
Главный тренер «ястребов» уверен, что одержать победу помог контроль игры и правильная работа с нападающими противника.

Сегодня в Омске прошел матч между «Авангардом» и питерским СКА, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «ястребов». Итог встречи на послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер омской команды Сергей Звягин. Он уверен, что победить омичам помог контроль игры и правильная работа с нападающими противника.

«Хорошая игра. Думаю, мы задали темп в первом периоде, было много хороших моментов. Во втором отрезке инициатива перешла к сопернику, несколько раз ребята переиграли смены, и хорошо, что выстояли. А в третьем периоде уже по большей части контролировали игру и здорово выступили в меньшинстве в концовке. В принципе мы знали, что СКА играет очень активно, старались при первой возможности отрезать их первых двух нападающих, поэтому получались контратаки с преимуществом», — передает слова Звягина «Чемпионата».

В составе «Авангарда» отличились Рид Буше и новичок команды Матвей Заседа, единственную шайбу СКА забросил Валентин Зыков.

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Следующий матч омская команда проведет на домашней арене 13 мая, соперником «ястребов» станет московский «Динамо».

Напомним, что и «Авангард», и СКА сейчас проводят не лучший игровой отрезок: омичи не выигрывали больше одной игры подряд с середины сентября, а армейцы поочередно проиграли пять встреч и стали значительно ниже в турнирной таблице. Из-за резкого спада омский клуб начал задумываться над сменой главного тренера, по сообщениям экспертов, руководство уже определилось с кандидатурой — место Звягина может занять иностранный специалист Тодд Рирден.

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