Сергей Звягин рассказал, что помогло «Авангарду» победить СКА в тяжелом матче

Напомним, что и «Авангард», и СКА сейчас проводят не лучший игровой отрезок: омичи не выигрывали больше одной игры подряд с середины сентября, а армейцы поочередно проиграли пять встреч и стали значительно ниже в турнирной таблице. Из-за резкого спада омский клуб начал задумываться над сменой главного тренера, по сообщениям экспертов, руководство уже определилось с кандидатурой — место Звягина может занять иностранный специалист Тодд Рирден.