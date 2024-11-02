Омский «Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Заседой

«Авангард» обменял защитника Владислава Ухмылова и спортивные права на нападающего Глеба Трикозова в «Спартак», получив взамен спортивные права на нападающего Матвея Заседу. По двустороннему соглашению, хоккеист будет выступать за омский клуб до окончания сезона 2024/2025.