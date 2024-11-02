Омский «Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Заседой

Posted 2 ноября, 14:26
Published 2 ноября, 14:26
Modified 2 ноября, 14:44
Updated 2 ноября, 14:44
«Авангард» обменял защитника Владислава Ухмылова и спортивные права на нападающего Глеба Трикозова в «Спартак», получив взамен спортивные права на нападающего Матвея Заседу. По двустороннему соглашению, хоккеист будет выступать за омский клуб до окончания сезона 2024/2025.
За 105 матчей в Континентальной хоккейной лиге форвард набрал 36 очков. В «Авангарде» Заседа будет играть под номером 8.
Напомним, что вчера ряды «ястребов» покинул канадский нападающий Линден Вей. Он вынужденно вернулся домой, при этом права на игрока остаются за «Авангардом».