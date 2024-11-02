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Posted 2 ноября, 14:26

Published 2 ноября, 14:26

Modified 2 ноября, 14:44

Updated 2 ноября, 14:44

Омский «Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Заседой

Омский «Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Заседой

2 ноября 2024, 14:26
Фото: ХК «Авангард».
В «Спартак», за который выступал Заседа, по обмену отправится омский защитник Владислав Ухмылов.

«Авангард» обменял защитника Владислава Ухмылова и спортивные права на нападающего Глеба Трикозова в «Спартак», получив взамен спортивные права на нападающего Матвея Заседу. По двустороннему соглашению, хоккеист будет выступать за омский клуб до окончания сезона 2024/2025.

За 105 матчей в Континентальной хоккейной лиге форвард набрал 36 очков. В «Авангарде» Заседа будет играть под номером 8.

Напомним, что вчера ряды «ястребов» покинул канадский нападающий Линден Вей. Он вынужденно вернулся домой, при этом права на игрока остаются за «Авангардом».

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#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард
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