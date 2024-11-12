Жителям Омской области рассказали, когда в регионе были самые сильные морозы

Похожие морозы фиксировали и более 100 лет назад. Так, в 1923 году в Омске температура воздуха понижалась до -43,3 градуса, пишет портал Om1.ru. Позже, в 1931 году, в регионе холодало до -40,9 градуса, а в 2021 году — до -38 градусов.