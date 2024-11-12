Жителям Омской области рассказали, когда в регионе были самые сильные морозы

Posted 12 ноября, 13:38
Published 12 ноября, 13:38
Modified 12 ноября, 13:42
Updated 12 ноября, 13:42
В Обь-Иртышском УГМС жителям региона рассказали, когда в Омской области были самые суровые зимы. Среди них оказалась и предыдущая зима, когда температура воздуха понижалась до -45 градусов.
Похожие морозы фиксировали и более 100 лет назад. Так, в 1923 году в Омске температура воздуха понижалась до -43,3 градуса, пишет портал Om1.ru. Позже, в 1931 году, в регионе холодало до -40,9 градуса, а в 2021 году — до -38 градусов.
Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет жителей Омской области этой зимой. По данным метеорологов, в декабре средняя месячная температура превысит норму, но при этом будет держаться в комфортных значениях. В январе и феврале температура будет держаться в пределах нормы.