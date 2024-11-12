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Posted 12 ноября, 13:38

Published 12 ноября, 13:38

Modified 12 ноября, 13:42

Updated 12 ноября, 13:42

Жителям Омской области рассказали, когда в регионе были самые сильные морозы

Жителям Омской области рассказали, когда в регионе были самые сильные морозы

12 ноября 2024, 13:38
Фото: 1MI.
По данным синоптиков, зимой прошлого года столбик термометра в некоторых районах области опускался до -45 градусов.

В Обь-Иртышском УГМС жителям региона рассказали, когда в Омской области были самые суровые зимы. Среди них оказалась и предыдущая зима, когда температура воздуха понижалась до -45 градусов.

Похожие морозы фиксировали и более 100 лет назад. Так, в 1923 году в Омске температура воздуха понижалась до -43,3 градуса, пишет портал Om1.ru. Позже, в 1931 году, в регионе холодало до -40,9 градуса, а в 2021 году — до -38 градусов.

Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет жителей Омской области этой зимой. По данным метеорологов, в декабре средняя месячная температура превысит норму, но при этом будет держаться в комфортных значениях. В январе и феврале температура будет держаться в пределах нормы.

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