Омские синоптики предупреждают о снегопаде и резком похолодании до минус 20 градусов

Posted 11 ноября, 11:56
Published 11 ноября, 11:56
Modified 11 ноября, 12:10
Updated 11 ноября, 12:10
В предстоящие дни жителей региона встретит настоящая зимняя погода. По данным Объ-Иртышского УГМС, с 12 по 14 ноября Омская область окажется под влиянием активного циклона, который принесет снегопады и заметное похолодание.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет колебаться в широком диапазоне. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -20 градусов при прояснениях, а дневные показатели будут держаться в пределах -5…-12 градусов. Особенно холодными обещают быть ночи с 13 по 14 ноября.
Погода будет неустойчивой — ожидается преимущественно облачное небо с периодическими прояснениями. На протяжении всего периода прогнозируются снегопады различной интенсивности: от небольшого до умеренного. Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-западное.
Особое внимание следует обратить на дорожную обстановку. Прогнозируется гололед, который создаст значительные трудности для автомобилистов и пешеходов. Атмосферное давление будет неустойчивым, с тенденцией к росту в начале периода и последующими колебаниями.
Напомним, что ранее гидрометцентр России прогнозировал, что в декабре средняя температура в большинстве регионов Уральского и Сибирского округов, включая Омскую область, будет выше нормы.