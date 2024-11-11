Омские синоптики предупреждают о снегопаде и резком похолодании до минус 20 градусов

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет колебаться в широком диапазоне. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -20 градусов при прояснениях, а дневные показатели будут держаться в пределах -5…-12 градусов. Особенно холодными обещают быть ночи с 13 по 14 ноября.