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Posted 11 ноября, 11:56

Published 11 ноября, 11:56

Modified 11 ноября, 12:10

Updated 11 ноября, 12:10

Омские синоптики предупреждают о снегопаде и резком похолодании до минус 20 градусов

Омские синоптики предупреждают о снегопаде и резком похолодании до минус 20 градусов

11 ноября 2024, 11:56
Фото: 1MI.
Жителей региона ожидает резкое ухудшение погодных условий: активный циклон принесет снегопады и сильные морозы.

В предстоящие дни жителей региона встретит настоящая зимняя погода. По данным Объ-Иртышского УГМС, с 12 по 14 ноября Омская область окажется под влиянием активного циклона, который принесет снегопады и заметное похолодание.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет колебаться в широком диапазоне. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -20 градусов при прояснениях, а дневные показатели будут держаться в пределах -5…-12 градусов. Особенно холодными обещают быть ночи с 13 по 14 ноября.

Фото: Скриншот с сайта «Объ-Иртышского УГМС»

Погода будет неустойчивой — ожидается преимущественно облачное небо с периодическими прояснениями. На протяжении всего периода прогнозируются снегопады различной интенсивности: от небольшого до умеренного. Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-западное.

Особое внимание следует обратить на дорожную обстановку. Прогнозируется гололед, который создаст значительные трудности для автомобилистов и пешеходов. Атмосферное давление будет неустойчивым, с тенденцией к росту в начале периода и последующими колебаниями.

Напомним, что ранее гидрометцентр России прогнозировал, что в декабре средняя температура в большинстве регионов Уральского и Сибирского округов, включая Омскую область, будет выше нормы.

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#Екатерина Тараленко#Погода#Снег#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Гололедица#Резкое похолодание
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