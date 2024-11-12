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Posted 12 ноября, 11:31

Published 12 ноября, 11:31

Modified 12 ноября, 11:33

Updated 12 ноября, 11:33

Подрядчика из Омска оштрафовали на 637 тысяч за «сорванный» ремонт поликлиники

Никуда не торопились. Омскую фирму оштрафовали за медленный ремонт поликлиники

12 ноября 2024, 11:31
Фото: 1MI.

Подрядчика из Омска оштрафовали на 637 тысяч за «сорванный» ремонт поликлиники

По условиям изначального контракта, здание поликлиники должно было быть отремонтировано к сентябрю 2024 года. Но подрядчик сорвал все сроки.

Еще в апреле 2024 года омская компания «Данстрой» получила многомиллионный контракт на ремонт поликлиники Шербакульской ЦРБ. Работы стоимостью 18,4 млн рублей, по условиям контракта, предстояло завершить до 31 августа. Однако уложиться в изначально обозначенные сроки, как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, подрядчик не смог.

Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения. В июне директор «Данстроя» (до 19 июня 2024-го должность занимал учредитель фирмы Владимир Толмачев, после — Алексей Тимохин) получил предостережение. Однако к сентябрю подрядчик все равно успел выполнить только 31% работ.

Фото: Прокуратура Омской области

В сентябре директору компании внесли уже представление и привлекли к административной ответственности из-за неисполнения обязательств контракта. Теперь подрядчик также должен заплатить штраф на сумму 637 тысяч рублей. За завершением ремонтных работ в поликлинике проследит прокуратура.

Добавим, что «Данстрой» также ремонтирует еще и детскую поликлинику в Шербакуле. Завершить капремонт должны в феврале 2025 года.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Прокуратура#Подрядчик#Поликлиника#Штраф#Новости#Шербакульский район#Представление
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