Никуда не торопились. Омскую фирму оштрафовали за медленный ремонт поликлиники

Еще в апреле 2024 года омская компания «Данстрой» получила многомиллионный контракт на ремонт поликлиники Шербакульской ЦРБ. Работы стоимостью 18,4 млн рублей, по условиям контракта, предстояло завершить до 31 августа. Однако уложиться в изначально обозначенные сроки, как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, подрядчик не смог.