Никуда не торопились. Омскую фирму оштрафовали за медленный ремонт поликлиники

Posted 12 ноября, 11:31
Published 12 ноября, 11:31
Modified 12 ноября, 11:33
Updated 12 ноября, 11:33
Еще в апреле 2024 года омская компания «Данстрой» получила многомиллионный контракт на ремонт поликлиники Шербакульской ЦРБ. Работы стоимостью 18,4 млн рублей, по условиям контракта, предстояло завершить до 31 августа. Однако уложиться в изначально обозначенные сроки, как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, подрядчик не смог.
Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения. В июне директор «Данстроя» (до 19 июня 2024-го должность занимал учредитель фирмы Владимир Толмачев, после — Алексей Тимохин) получил предостережение. Однако к сентябрю подрядчик все равно успел выполнить только 31% работ.
В сентябре директору компании внесли уже представление и привлекли к административной ответственности из-за неисполнения обязательств контракта. Теперь подрядчик также должен заплатить штраф на сумму 637 тысяч рублей. За завершением ремонтных работ в поликлинике проследит прокуратура.
Добавим, что «Данстрой» также ремонтирует еще и детскую поликлинику в Шербакуле. Завершить капремонт должны в феврале 2025 года.