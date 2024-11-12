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Шербакульский район

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2024
Никуда не торопились. Омскую фирму оштрафовали за медленный ремонт поликлиники
12 ноября, 11:31
Потеряли 5 тонн зерна. В Шербакуле Омской области загорелась зерносушилка
31 октября, 11:21
«Сорванное» благоустройство: в Омске стройфирму оштрафовали на крупную сумму
18 октября, 12:14
Новый старый глава. В Шербакульском районе Омской области выбрали руководителя
Александр Молоканов единогласно избран главой Шербакульского района Омской области. На этом посту он находится с 2014 года.
25 сентября, 12:26
Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления
20 сентября, 10:56
Никто не выжил. В Шербакульском районе иномарка улетела в болото и перевернулась
11 июня, 06:35
2023
Устроился работать заместителем директора. У омского учителя нашли фиктивный диплом
15 декабря 2023, 05:27
В Омской области глава поселения пойдет под суд за превышений должностных полномочий
6 октября 2023, 04:26
Омич украл «горку» и эстакаду с учебной автоплощадки и сдал в металлолом
Председатель ДОСААФ подкараулила злоумышленника и вызвала полицию. На мужчину завели два уголовных дела.
27 сентября 2023, 09:14
Участок трассы в Омской области отремонтировали раньше срока
Дорогу обновляют уже четвертый год.
20 августа 2023, 12:25
Не прошло и двух месяцев. В убыточном омском ДОСААФ снова сменился председатель
13 августа 2023, 04:45
Бастрыкин поручил проверить перебои с водой в Омской области в аномальную жару
13 июня 2023, 05:53
Четыре смерти на воде за сутки, раздетый ребенок в супермаркете, обрушения в Омске
4 июня 2023, 09:43
Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»
28 мая 2023, 10:47
В Омской области в котловане выловили труп 72-летнего пенсионера
11 мая 2023, 07:34
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
10 мая 2023, 08:44
Омичи могут остаться без телевидения
16 января 2023, 03:26
2022
Указом Президента. Кто стал новым судьей в омском Арбитраже
При назначении были учтены региональные рекомендации.
6 ноября 2022, 11:03

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