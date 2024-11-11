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Posted 11 ноября, 05:16

Published 11 ноября, 05:16

Modified 11 ноября, 05:18

Updated 11 ноября, 05:18

Вопрос почти решен: «Авангард» начал финальную стадию переговоров с новым тренером

Вопрос почти решен: «Авангард» начал финальную стадию переговоров с новым тренером

11 ноября 2024, 05:16
Фото: ХК «Авангард».
Хоккейный эксперт Михаил Зислис сообщает, что Тодд Рирден может приехать в Омск в течение двух недель.

Стало известно, что переговоры омского клуба с иностранным специалистом Тоддом Рирденом вступили в финальную стадию. По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, Рирден может присоединиться к «Авангарду» в течение двух недель.

«Переговоры „Авангарда“ с Тоддом Рирденом находятся на продвинутой стадии. Насколько я понимаю, речь идет о контракте сроком на полтора года. Финансовые условия — отличные, но не заоблачные, как это могло быть в случае с Тоддом Маклелланом и Жераром Галланом. В случае успешного завершения диалога Рирден сможет присоединиться к „Авангарду“ в течение двух недель», — написал Зислис в телеграм-канале «Правый хват».

Отметим, что конкретная сумма контракта пока не называется. Известно лишь, сколько просил за работу канадский специалист Жерар Галлан. Сумма достигала 2,5 миллионов долларов и стала главной проблемой во время переговоров.

Тодд РирденТодд Рирден
Тодд Рирден. Фото: Andy Lewis. Icon Sportswire / Global Look Press

Кроме того, по информации телеграм-канала «Хоккейная правда», все детали контракта уже согласованы. Также известно, что интересы тренера в этой сделке представляет агент Александра Овечкина и Дмитрия Яшкина — Глеб Чистяков.

53-летний Тодд Рирден возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». В прошлом сезоне Рирден входил в штаб Майка Салливана в «Пингвинз».

Да, Ридден имеет меньший опыт работы главным тренером, чем Галлан или Маклеллан, которых также рассматривали на должность, но у него есть ряд преимуществ, важных для «Авангарда»: во-первых — меньшая сумма контракта, во-вторых — системность и уклон на работу с обороной, в-третьих — опыт работы с российскими хоккеистами в НХЛ.

Напомним, что сейчас «Авангард» находится на 10 месте Восточной конференции, набрав 18 очков в 22 играх. Следующий матч пройдет сегодня, 11 ноября, на G-Drive Арене. Соперником «ястребов» станет питерский СКА.

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