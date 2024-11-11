Вопрос почти решен: «Авангард» начал финальную стадию переговоров с новым тренером

Posted 11 ноября, 05:16
Published 11 ноября, 05:16
Modified 11 ноября, 05:18
Updated 11 ноября, 05:18
Стало известно, что переговоры омского клуба с иностранным специалистом Тоддом Рирденом вступили в финальную стадию. По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, Рирден может присоединиться к «Авангарду» в течение двух недель.
«Переговоры „Авангарда“ с Тоддом Рирденом находятся на продвинутой стадии. Насколько я понимаю, речь идет о контракте сроком на полтора года. Финансовые условия — отличные, но не заоблачные, как это могло быть в случае с Тоддом Маклелланом и Жераром Галланом. В случае успешного завершения диалога Рирден сможет присоединиться к „Авангарду“ в течение двух недель», — написал Зислис в телеграм-канале «Правый хват».
Отметим, что конкретная сумма контракта пока не называется. Известно лишь, сколько просил за работу канадский специалист Жерар Галлан. Сумма достигала 2,5 миллионов долларов и стала главной проблемой во время переговоров.
Кроме того, по информации телеграм-канала «Хоккейная правда», все детали контракта уже согласованы. Также известно, что интересы тренера в этой сделке представляет агент Александра Овечкина и Дмитрия Яшкина — Глеб Чистяков.
53-летний Тодд Рирден возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». В прошлом сезоне Рирден входил в штаб Майка Салливана в «Пингвинз».
Да, Ридден имеет меньший опыт работы главным тренером, чем Галлан или Маклеллан, которых также рассматривали на должность, но у него есть ряд преимуществ, важных для «Авангарда»: во-первых — меньшая сумма контракта, во-вторых — системность и уклон на работу с обороной, в-третьих — опыт работы с российскими хоккеистами в НХЛ.
Напомним, что сейчас «Авангард» находится на 10 месте Восточной конференции, набрав 18 очков в 22 играх. Следующий матч пройдет сегодня, 11 ноября, на G-Drive Арене. Соперником «ястребов» станет питерский СКА.