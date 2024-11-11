Вопрос почти решен: «Авангард» начал финальную стадию переговоров с новым тренером

Да, Ридден имеет меньший опыт работы главным тренером, чем Галлан или Маклеллан, которых также рассматривали на должность, но у него есть ряд преимуществ, важных для «Авангарда»: во-первых — меньшая сумма контракта, во-вторых — системность и уклон на работу с обороной, в-третьих — опыт работы с российскими хоккеистами в НХЛ.