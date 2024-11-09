«Будет бойня»: Главный тренер СКА Ротенберг высказался о грядущей игре с «Авангардом»

Напомним, что игра в Сочи завершилась со счетом 5:2 в пользу южан, в составе местной команды отличились Тимур Хафизов, Артур Тянулин, Андрей Никонов и Данил Авершин. Гости же смогли открыть счет своим заброшенным шайбам только в третьем периоде, не реализовав до этого множество голевых моментов и четыре большинства подряд.