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Posted 9 ноября, 19:24

Published 9 ноября, 19:24

Modified 9 ноября, 19:28

Updated 9 ноября, 19:28

«Будет бойня»: Главный тренер СКА Ротенберг высказался о грядущей игре с «Авангардом»

«Будет бойня»: Главный тренер СКА Ротенберг высказался о грядущей игре с «Авангардом»

9 ноября 2024, 19:24
Фото: ХК СКА.
Роман Ротенберг заявил, что СКА выйдет на омский лед намного сильнее, чем в предыдущих играх.

После матча СКА в Сочи, который сложился для армейцев не самым удачным образом, Роман Ротенберг рассказал, как команда будет готовиться к игре с омским «Авангардом». Главный тренер питерской команды заявил, что 11 ноября хоккеисты выйдут на лед G-Drive Арены намного сильнее, чем в предыдущих играх.

«Мы обязательно сделаем выводы игры — обсудили это. Вернемся намного сильнее в следующих матчах. Понимаем, какая будет игра в Омске — отличный лед, отличная арена. Будут полные трибуны. Это будет для нас очень хорошая проверка следующей игры. Будет бойня», — сказал главный тренер СКА на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что игра в Сочи завершилась со счетом 5:2 в пользу южан, в составе местной команды отличились Тимур Хафизов, Артур Тянулин, Андрей Никонов и Данил Авершин. Гости же смогли открыть счет своим заброшенным шайбам только в третьем периоде, не реализовав до этого множество голевых моментов и четыре большинства подряд.

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Напомним, что выезд «Авангарда» на Дальний Восток также прошел не идеально. Омская команда одержала одну победу в двух встречах и увезла домой три очка. 5 ноября «ястребы» победили хабаровский «Амур» со счетом 2:1, а 7 ноября — проиграли «Адмиралу» в овертайме со счетом 2:3.

Сейчас омичи занимают десятое место в Восточной конференции, команда проводит не самый удачный сезон и терпит поражение за поражением. На этой почве руководство клуба задумалось над сменой главного тренера. Основной кандидат на место Сергея Звягина — канадский специалист Жерар Галлан, который ранее возглавлял сборную Канады и ведущие клубы НХЛ.

Ранее о возможности такого приобретения высказывался хоккейный обозреватель Михаил Зислис. Эксперт отмечал, что главная проблема — в сумме контракта, которую требует Галлан.

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