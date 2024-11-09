«Будет бойня»: Главный тренер СКА Ротенберг высказался о грядущей игре с «Авангардом»

Posted 9 ноября, 19:24
Published 9 ноября, 19:24
Modified 9 ноября, 19:28
Updated 9 ноября, 19:28
После матча СКА в Сочи, который сложился для армейцев не самым удачным образом, Роман Ротенберг рассказал, как команда будет готовиться к игре с омским «Авангардом». Главный тренер питерской команды заявил, что 11 ноября хоккеисты выйдут на лед G-Drive Арены намного сильнее, чем в предыдущих играх.
«Мы обязательно сделаем выводы игры — обсудили это. Вернемся намного сильнее в следующих матчах. Понимаем, какая будет игра в Омске — отличный лед, отличная арена. Будут полные трибуны. Это будет для нас очень хорошая проверка следующей игры. Будет бойня», — сказал главный тренер СКА на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что игра в Сочи завершилась со счетом 5:2 в пользу южан, в составе местной команды отличились Тимур Хафизов, Артур Тянулин, Андрей Никонов и Данил Авершин. Гости же смогли открыть счет своим заброшенным шайбам только в третьем периоде, не реализовав до этого множество голевых моментов и четыре большинства подряд.
Сейчас омичи занимают десятое место в Восточной конференции, команда проводит не самый удачный сезон и терпит поражение за поражением. На этой почве руководство клуба задумалось над сменой главного тренера. Основной кандидат на место Сергея Звягина — канадский специалист Жерар Галлан, который ранее возглавлял сборную Канады и ведущие клубы НХЛ.
Ранее о возможности такого приобретения высказывался хоккейный обозреватель Михаил Зислис. Эксперт отмечал, что главная проблема — в сумме контракта, которую требует Галлан.