На Левобережье Омска несколько часов не будет работать важный светофор

Posted 8 ноября, 10:25
Published 8 ноября, 10:25
Modified 8 ноября, 10:28
Updated 8 ноября, 10:28
В региональном минтрансе предупредили омичей об отключении одного из светофоров. Объект на пересечении Конева и 70 лет Октября не будет работать минимум два-три часа сегодняшней ночью.
В ночь с 8 на 9 ноября запланированы работы по внедрению интеллектуальной транспортной сети. Специалисты будут настраивать индуктивные петлевые детекторы.
Водителей попросили учитывать этот момент, и из-за неблагоприятных погодных условий по возможности не ездить через перекресток ночью.
Напомним, в регионе уже несколько дней сохраняется нестабильная погода. Сильный снегопад, начиная со среды, стал причиной обрушения крыши торгового центра на припаркованные автомобили и регулярных пробок как утром, так и вечером.