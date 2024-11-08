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Posted 8 ноября, 10:25

Published 8 ноября, 10:25

Modified 8 ноября, 10:28

Updated 8 ноября, 10:28

На Левобережье Омска несколько часов не будет работать важный светофор

На Левобережье Омска несколько часов не будет работать важный светофор

8 ноября 2024, 10:25
Фото: 1MI.
Отключение произойдет уже сегодня. Оно запланировано на ночь.

В региональном минтрансе предупредили омичей об отключении одного из светофоров. Объект на пересечении Конева и 70 лет Октября не будет работать минимум два-три часа сегодняшней ночью.

В ночь с 8 на 9 ноября запланированы работы по внедрению интеллектуальной транспортной сети. Специалисты будут настраивать индуктивные петлевые детекторы.

Водителей попросили учитывать этот момент, и из-за неблагоприятных погодных условий по возможности не ездить через перекресток ночью.

Напомним, в регионе уже несколько дней сохраняется нестабильная погода. Сильный снегопад, начиная со среды, стал причиной обрушения крыши торгового центра на припаркованные автомобили и регулярных пробок как утром, так и вечером.

На Омскую область надвигаются мощные морозы до -25 градусов
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Дороги#Омск#Светофор#Новости#Отключение#Минтранс
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