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Posted 7 ноября, 02:38

Published 7 ноября, 02:38

Modified 7 ноября, 02:42

Updated 7 ноября, 02:42

После снежного дня омские дороги утром сковали 8-балльные пробки

«Я рожу сейчас»: Омск после очень снежного дня погрузился в 8-балльные пробки

7 ноября 2024, 02:38
Фото: 1MI.

После снежного дня омские дороги утром сковали 8-балльные пробки

Утром 7 ноября уже несколько часов на дорогах в разных частях города сохраняются огромные пробки. Особенно тяжело выбраться с Левого берега на Правый.

Вчерашняя эпопея с пробками, которые после сильного снегопада начались уже днем, продолжалась и 7 ноября. Утром пробки в Омске достигли 8 баллов.

«Колом» стоят многие улицы: движение на момент публикации этого материала затруднено на Лукашевича, Степанца, 70 лет Октября, Крупской, 3-й Островской, Конева, проспекте Королева, проспекте Мира, Красном Пути, Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена, 10 лет Октября, проспекте Карла Маркса, Масленникова и др. Перебраться с Левого берега на Правый тоже не так просто: на мостах — 60-летия Победы, Ленинградском — машины еле передвигаются.

Ситуация на дорогах утром 7 ноябряСитуация на дорогах утром 7 ноября
Ситуация на дорогах утром 7 ноября. Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Добраться до работы вовремя сегодня практически невозможно, либо для этого необходимо выходить из дома сильно заранее. В приложении 2ГИС омичи активно обсуждают сложившуюся ситуацию на дорогах. Вот лишь некоторые комментарии томящихся в пробках:

«Сегодня 29 декабря? Все за подарками и горошком?»;
«Вы все впервые снег увидели, почему 10 баллов?»;
«Я рожу сейчас»;
«Спасибо администрации города Омск, у меня нет работы теперь»;
«Спасибо пробкам, я отчислена»;
«Куплю машину в начале пробки»
«Быть карасем хорошо, но холодно».

Напомним, что вчерашняя непогода стала причиной обрушения крыши торгового центра на Енисейской. Из-за этого пострадали припаркованные машины.

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#Юлия Истомина#Общество#Пробки#Снегопад#Омск#Новости#Непогода#Дорожное движение
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