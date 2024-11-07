«Я рожу сейчас»: Омск после очень снежного дня погрузился в 8-балльные пробки

Posted 7 ноября, 02:38
Published 7 ноября, 02:38
Modified 7 ноября, 02:42
Updated 7 ноября, 02:42
Вчерашняя эпопея с пробками, которые после сильного снегопада начались уже днем, продолжалась и 7 ноября. Утром пробки в Омске достигли 8 баллов.
«Колом» стоят многие улицы: движение на момент публикации этого материала затруднено на Лукашевича, Степанца, 70 лет Октября, Крупской, 3-й Островской, Конева, проспекте Королева, проспекте Мира, Красном Пути, Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена, 10 лет Октября, проспекте Карла Маркса, Масленникова и др. Перебраться с Левого берега на Правый тоже не так просто: на мостах — 60-летия Победы, Ленинградском — машины еле передвигаются.
Добраться до работы вовремя сегодня практически невозможно, либо для этого необходимо выходить из дома сильно заранее. В приложении 2ГИС омичи активно обсуждают сложившуюся ситуацию на дорогах. Вот лишь некоторые комментарии томящихся в пробках:
«Сегодня 29 декабря? Все за подарками и горошком?»;
«Вы все впервые снег увидели, почему 10 баллов?»;
«Я рожу сейчас»;
«Спасибо администрации города Омск, у меня нет работы теперь»;
«Спасибо пробкам, я отчислена»;
«Куплю машину в начале пробки»
«Быть карасем хорошо, но холодно».
Напомним, что вчерашняя непогода стала причиной обрушения крыши торгового центра на Енисейской. Из-за этого пострадали припаркованные машины.