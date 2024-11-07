«Я рожу сейчас»: Омск после очень снежного дня погрузился в 8-балльные пробки

«Колом» стоят многие улицы: движение на момент публикации этого материала затруднено на Лукашевича, Степанца, 70 лет Октября, Крупской, 3-й Островской, Конева, проспекте Королева, проспекте Мира, Красном Пути, Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена, 10 лет Октября, проспекте Карла Маркса, Масленникова и др. Перебраться с Левого берега на Правый тоже не так просто: на мостах — 60-летия Победы, Ленинградском — машины еле передвигаются.