Переходила дорогу в неположенном месте. Омичка погибла под колесами авто

В Омске на проспекте Маркса сегодня, 5 ноября, сбили насмерть пешехода. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск». На кадрах видно, что на месте происшествия стоит машина реанимации, а на асфальте лежит накрытое тело.