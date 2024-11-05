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Posted 5 ноября, 04:11

Published 5 ноября, 04:11

Modified 5 ноября, 04:13

Updated 5 ноября, 04:13

Иллюстрация

Переходила дорогу в неположенном месте. Омичка погибла под колесами авто

5 ноября 2024, 04:11
Фото: 1MI. Иллюстрация

В центре Омска женщина погибла под колесами автомобиля

ДТП произошло рано утром на проспекте Маркса.

В Омске на проспекте Маркса сегодня, 5 ноября, сбили насмерть пешехода. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск». На кадрах видно, что на месте происшествия стоит машина реанимации, а на асфальте лежит накрытое тело.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Инцидент Омск

Позднее в региональной Госавтоинспекции рассказали, что сообщение о ДТП поступило около 7 часов утра.

По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем Kia ехал по проспекту Маркса и в районе дома № 10 сбил 59-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте.

В результате женщина скончалась. В ГАИ проводят проверку и устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

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