Переходила дорогу в неположенном месте. Омичка погибла под колесами авто

Posted 5 ноября, 04:11
Published 5 ноября, 04:11
Modified 5 ноября, 04:13
Updated 5 ноября, 04:13
В Омске на проспекте Маркса сегодня, 5 ноября, сбили насмерть пешехода. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск». На кадрах видно, что на месте происшествия стоит машина реанимации, а на асфальте лежит накрытое тело.
Позднее в региональной Госавтоинспекции рассказали, что сообщение о ДТП поступило около 7 часов утра.
По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем Kia ехал по проспекту Маркса и в районе дома № 10 сбил 59-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте.
В результате женщина скончалась. В ГАИ проводят проверку и устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.