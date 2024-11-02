В Омской области водитель «семерки» насмерть сбил мужчину

Правоохранители, прибывшие на место аварии, установили, что 51-летний мужчина ехал на ВАЗ 2107 (семерка) по улице Ленина. В районе дома №21 он сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был такой сильный, что 44-летний мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.