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Posted 2 ноября, 04:40

Published 2 ноября, 04:40

Modified 2 ноября, 04:43

Updated 2 ноября, 04:43

В Омской области водитель «семерки» насмерть сбил мужчину

В Омской области водитель «семерки» насмерть сбил мужчину

2 ноября 2024, 04:40
Фото: Госавтоинспекция Омской области.
Погибший переходил дорогу по пешеходному переходу.

Вчера вечером, 1 ноября, в рабочем поселке Крутинка произошло ДТП. Сообщение об этом поступило в ОМВД по Крутинскому району в 18:55.

Правоохранители, прибывшие на место аварии, установили, что 51-летний мужчина ехал на ВАЗ 2107 (семерка) по улице Ленина. В районе дома №21 он сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был такой сильный, что 44-летний мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Окончательно причины и обстоятельства ДТП установят во время проверки.

Напомним, что вчера вечером регион накрыл туман из-за сезонных перепадов температуры. В Госавтоинспекции водителей просили во время плохих метеоусловий отказаться от путешествий и быть еще аккуратнее на дорогах.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#ДТП#Омская область#Авария#Скорая помощь#Пешеход#Туман#Погибший#Госавтоинспекция#Крутинка#ОМВД#Метеоусловия
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