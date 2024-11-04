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Posted 4 ноября, 06:20

Published 4 ноября, 06:20

Modified 4 ноября, 06:22

Updated 4 ноября, 06:22

В Муромцево Омской области 24-летний водитель ночью насмерть сбил пешехода

Не в том месте, не в тот час. В Муромцево водитель ночью переехал 34-летнего пешехода

4 ноября 2024, 06:20
Фото: 1MI.

В Муромцево Омской области 24-летний водитель ночью насмерть сбил пешехода

В Муромцевском районе произошла трагедия: молодой водитель сбил пешехода, который скончался от полученных травм до прибытия медиков.

Поздно вечером, около 23:40, в дежурную часть отдела МВД России в Муромцевском районе поступило экстренное сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадали люди.

По предварительным данным, инцидент произошел с участием автомобиля марки «ВАЗ — 21214». За рулем этого автомобиля находился молодой человек, родившийся в 2000 году. Он двигался по улице 30 Лет Победы в поселке Муромцево. В районе дома № 26/А машина сбила пешехода, который в момент наезда находился на проезжей части.

В результате этого происшествия пешеход, мужчина 1990 года рождения, получил серьезные травмы и скончался на месте до того, как бригада скорой помощи успела прибыть.

Напомним, что ранее на улице 10 лет Октября произошла авария с участием автомобиля «Митсубиси» и велосипедиста, в результате которой велосипедист погиб.

Смертельное ДТП: в Омске водитель «Митсубиси» сбил велосипедиста
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Травмы#Происшествие#Пешеход#Новости#Муромцево#Скончался
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