Не в том месте, не в тот час. В Муромцево водитель ночью переехал 34-летнего пешехода

По предварительным данным, инцидент произошел с участием автомобиля марки «ВАЗ — 21214». За рулем этого автомобиля находился молодой человек, родившийся в 2000 году. Он двигался по улице 30 Лет Победы в поселке Муромцево. В районе дома № 26/А машина сбила пешехода, который в момент наезда находился на проезжей части.