Не в том месте, не в тот час. В Муромцево водитель ночью переехал 34-летнего пешехода

Posted 4 ноября, 06:20
Published 4 ноября, 06:20
Modified 4 ноября, 06:22
Updated 4 ноября, 06:22
Поздно вечером, около 23:40, в дежурную часть отдела МВД России в Муромцевском районе поступило экстренное сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадали люди.
По предварительным данным, инцидент произошел с участием автомобиля марки «ВАЗ — 21214». За рулем этого автомобиля находился молодой человек, родившийся в 2000 году. Он двигался по улице 30 Лет Победы в поселке Муромцево. В районе дома № 26/А машина сбила пешехода, который в момент наезда находился на проезжей части.
В результате этого происшествия пешеход, мужчина 1990 года рождения, получил серьезные травмы и скончался на месте до того, как бригада скорой помощи успела прибыть.
Напомним, что ранее на улице 10 лет Октября произошла авария с участием автомобиля «Митсубиси» и велосипедиста, в результате которой велосипедист погиб.