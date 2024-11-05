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Погиб пешеход

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2024
Переходила дорогу в неположенном месте. Омичка погибла под колесами авто
5 ноября, 04:11
Ищут водителя. На трассе «Омск — Тара» водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода и уехал
14 июня, 05:18
2023
Переходила не там. В омских Нефтяниках под колесами иномарки погибла женщина-пешеход
Пострадавшую не удалось спасти, она скончалась на месте происшествия.
27 ноября 2023, 05:59
Мгновенная смерть. В центре Омска женщину отбросило на грузовик от удара иномарки
Правоохранители пока не выяснили личность погибшей.
4 ноября 2023, 03:46
Скончался на месте. Ночное ДТП и центре Омска закончилось смертью
Сообщение об аварии в Центральном округе поступило в Госавтоинспекцию сегодня в 0:15.
11 августа 2023, 07:23
«Поскользнулась и упала». В Омске женщина погибла под колесами грузовой «ГАЗели»
83-летняя омичка скончалась на месте.
13 марта 2023, 13:23
В Омской области пожилой пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе
ДТП со смертельным исходом случилось на трассе Омск — Тара.
4 февраля 2023, 05:15

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