gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 05:46

Published 14 октября, 05:46

Modified 14 октября, 05:48

Updated 14 октября, 05:48

Три женщины пострадали в жестком лобовом столкновении на омской трассе

«Лоб в лоб»: в Азовском районе Омской области произошло жесткое ДТП с пострадавшими

14 октября 2024, 05:46
Фото: УМВД России по Омской области

Три женщины пострадали в жестком лобовом столкновении на омской трассе

Вчера в Азовском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Мазда» и «Тойота» на 51-м километре трассы Бакбасар-Полтавка. Три женщины после ДТП попали в больницу.

Вчера, в районе 16:35, в Азовском районе произошло серьезное ДТП, о котором сообщили в Госавтоинспекцию. По предварительным данным, на 51-м километре автодороги Бакбасар-Полтавка произошло лобовое столкновение автомобилей «Мазда» и «Тойота».

За рулем «Мазды» находился мужчина 1993 года рождения. По данным сотрудников ГИБДД, он выехал на встречную полосу движения, что и привело к столкновению. В «Тойоте» за рулем сидел мужчина 1992 года рождения.

Фото: УМВД России по Омской области

В результате аварии пострадали три пассажирки «Мазды»: женщины 1971, 1984 и 1999 годов рождения. К счастью, водитель «Мазды» не получил серьезных травм. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

На данный момент проводится тщательная проверка всех обстоятельств происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют причины, которые могли привести к выезду «Мазды» на встречную полосу.

Ранее Город55 сообщил о ДТП в Крутинском районе, которое произошло 11 октября. Согласно предварительной информации, 36-летний водитель большегруза «Сани» не справился с управлением.

Череда ДТП продолжается. На трассе в Омской области столкнулись две фуры
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Пострадавшие#Авария#Тойота#Больница#ГИБДД#Новости#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика