«Лоб в лоб»: в Азовском районе Омской области произошло жесткое ДТП с пострадавшими

Posted 14 октября, 05:46
Published 14 октября, 05:46
Modified 14 октября, 05:48
Updated 14 октября, 05:48
Вчера, в районе 16:35, в Азовском районе произошло серьезное ДТП, о котором сообщили в Госавтоинспекцию. По предварительным данным, на 51-м километре автодороги Бакбасар-Полтавка произошло лобовое столкновение автомобилей «Мазда» и «Тойота».
За рулем «Мазды» находился мужчина 1993 года рождения. По данным сотрудников ГИБДД, он выехал на встречную полосу движения, что и привело к столкновению. В «Тойоте» за рулем сидел мужчина 1992 года рождения.
В результате аварии пострадали три пассажирки «Мазды»: женщины 1971, 1984 и 1999 годов рождения. К счастью, водитель «Мазды» не получил серьезных травм. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
На данный момент проводится тщательная проверка всех обстоятельств происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют причины, которые могли привести к выезду «Мазды» на встречную полосу.
Ранее Город55 сообщил о ДТП в Крутинском районе, которое произошло 11 октября. Согласно предварительной информации, 36-летний водитель большегруза «Сани» не справился с управлением.