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Posted 2 ноября, 05:28

Published 2 ноября, 05:28

Modified 2 ноября, 05:28

Updated 2 ноября, 05:28

Омский градсовет одобрил строительство нового микрорайона на Северных

«Мы стараемся»: Шихмирзаев получил одобрение строительного проекта в градсовете

2 ноября 2024, 05:28
Фото: департамент архитектуры и градостроительства.

Омский градсовет одобрил строительство нового микрорайона на Северных

МКД будут строить на месте частного сектора.

Вчера, 1 ноября, в омской мэрии прошло очередное заседание архитектурно-градостроительного совета. Одним из пунктов повестки стало обсуждение проекта жилищного строительства в ЦАО, недалеко от центра города. Предприниматель Шамил Шихмирзаев планирует застроить земельный участок площадью 73 сотки в границах улиц 6-я Северная и Осоавиахимовская.

Архитектор проекта Леонид Гусельников рассказал собравшимся, что находившиеся на этой территории частные дома снесены, участок обнесен забором. Предполагается, что в общей сложности в новом квартале смогут жить 780 человек.

Мэр Омска Сергей Шелест выразил застройщику «огромную благодарность» за готовность построить современный микрорайон с зеленым променадом и социальной инфраструктурой. Архитектор Владимир Проскурнин констатировал, что проект выполнен на «по-настоящему современном уровне». Звучала только частная критика: например, руководитель проектов ИТП «Град» Наталья Старченкова сочла, что на фасадах запланированных домов «отличные формы раздробились из-за цветовой пестроты».

«Ну это такая дискотека», — то ли поддержал Старченкову, то ли возразил ей репликой с места депутат Омского городского Совета Алексей Провозин.

Шамил Шихмирзаев, присутствовавший на заседании, рассказал, что стремится сделать эту часть города более удобной и красивой.

«Поддержите нас, пожалуйста, мы стараемся», — попросил он градсовет.

Возражать никто не стал. В итоге проект получил единодушное одобрение.

Напомним: Шамил Шихмирзаев известен в первую очередь как учредитель и глава компании «Промстройкомплект-Сервис». В 2023 году он получил почетное звание «Меценат года».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Наталья Старченкова#Шамил Шихмирзаев#Градсовет
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