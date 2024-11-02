«Мы стараемся»: Шихмирзаев получил одобрение строительного проекта в градсовете

Мэр Омска Сергей Шелест выразил застройщику «огромную благодарность» за готовность построить современный микрорайон с зеленым променадом и социальной инфраструктурой. Архитектор Владимир Проскурнин констатировал, что проект выполнен на «по-настоящему современном уровне». Звучала только частная критика: например, руководитель проектов ИТП «Град» Наталья Старченкова сочла, что на фасадах запланированных домов «отличные формы раздробились из-за цветовой пестроты».