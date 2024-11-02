«Мы стараемся»: Шихмирзаев получил одобрение строительного проекта в градсовете

Posted 2 ноября, 05:28
Published 2 ноября, 05:28
Modified 2 ноября, 05:28
Updated 2 ноября, 05:28
Вчера, 1 ноября, в омской мэрии прошло очередное заседание архитектурно-градостроительного совета. Одним из пунктов повестки стало обсуждение проекта жилищного строительства в ЦАО, недалеко от центра города. Предприниматель Шамил Шихмирзаев планирует застроить земельный участок площадью 73 сотки в границах улиц 6-я Северная и Осоавиахимовская.
Архитектор проекта Леонид Гусельников рассказал собравшимся, что находившиеся на этой территории частные дома снесены, участок обнесен забором. Предполагается, что в общей сложности в новом квартале смогут жить 780 человек.
Мэр Омска Сергей Шелест выразил застройщику «огромную благодарность» за готовность построить современный микрорайон с зеленым променадом и социальной инфраструктурой. Архитектор Владимир Проскурнин констатировал, что проект выполнен на «по-настоящему современном уровне». Звучала только частная критика: например, руководитель проектов ИТП «Град» Наталья Старченкова сочла, что на фасадах запланированных домов «отличные формы раздробились из-за цветовой пестроты».
«Ну это такая дискотека», — то ли поддержал Старченкову, то ли возразил ей репликой с места депутат Омского городского Совета Алексей Провозин.
Шамил Шихмирзаев, присутствовавший на заседании, рассказал, что стремится сделать эту часть города более удобной и красивой.
«Поддержите нас, пожалуйста, мы стараемся», — попросил он градсовет.
Возражать никто не стал. В итоге проект получил единодушное одобрение.
Напомним: Шамил Шихмирзаев известен в первую очередь как учредитель и глава компании «Промстройкомплект-Сервис». В 2023 году он получил почетное звание «Меценат года».