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Наталья Старченкова

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2024
«Мы стараемся»: Шихмирзаев получил одобрение строительного проекта в градсовете
2 ноября, 05:28
В Омске отправили на доработку проект дома у «сползающей» парковки на 3-й Енисейской
1 ноября, 12:12
2023
Состязания для профи. За пост главного архитектора региона поборются четыре человека
Второй этап конкурсного отбора организуют в начале следующего года.
15 декабря 2023, 10:37
Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков
1 ноября 2023, 12:16

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