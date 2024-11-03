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Шамил Шихмирзаев

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2024
«Мы стараемся»: Шихмирзаев получил одобрение строительного проекта в градсовете
2 ноября, 05:28
«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
25 апреля, 04:52
Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных
9 февраля, 09:48
2023
Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске
1 августа 2023, 10:17
В Омском городском совете наградили первых меценатов
«Меценатом года» стал Шамил Шихмирзаев, который помогает гимназии №85.
18 апреля 2023, 11:01
В Омском горсовете одобрили первого «Мецената года»
Нагрудный знак получат все четыре претендента, а звание — только один.
9 марта 2023, 09:40

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