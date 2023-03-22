Депутаты Омского городского совета выбрали первого «Мецената года»

Отметим, что официальным представителем «Промстройкомплект-Сервиса», который получит почетное звание, является владелец и глава компании Шамил Шихмирзаев. Имя мецената появится в специальной книге и на мемориальной доске, которую установят на здании гимназии №85. Кроме того, Шихмирзаев теперь сделает первый шаг к званию «Почётный гражданин Омска»: согласно недавнему постановлению Горсовета, «Почетными» могут становиться трижды «Меценаты года».