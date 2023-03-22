Депутаты Омского городского совета выбрали первого «Мецената года»

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На сегодняшнем пленарном заседании омского парламента обсуждался вопрос о первом «Меценате года». Как уже писал Город55, это почетное звание было учреждено в ноябре прошлого года, и администрация предложила присвоить его юридическому лицу, ООО «Промстройкомплект-Сервис».
Эта фирма стала первым меценатом, помогавшим одной из омских школ в соответствии со специальным соглашением. Помощь оказывалась гимназии №85, расположенной на улице Фрунзе. «Промстройкомплект-Сервис» отремонтировал спортзал, обновил канализацию и системы водоснабжения в подвале, заменил два окна.
С ходатайством о присвоении фирме почетного звания выступила вице-мэр Инна Елецкая. Эта инициатива получила одобрение специальной комиссии и комитета Городского совета по социальным вопросам, после чего оказалась в повестке пленарного заседания.
Депутаты проголосовали «за». Председатель Городского совета Владимир Корбут, отвечая на вопросы журналистов после заседания, подчеркнул важность происходящего для города.
— У нас достаточно давно благодаря мэру проводятся мероприятия по меценатству, — рассказал спикер, — благодаря чему обустраиваются образовательные учреждения.
Таким образом, новое почетное звание — значимое поощрение для бизнесменов, решивших помочь омским школам и детским садам.
Отметим, что официальным представителем «Промстройкомплект-Сервиса», который получит почетное звание, является владелец и глава компании Шамил Шихмирзаев. Имя мецената появится в специальной книге и на мемориальной доске, которую установят на здании гимназии №85. Кроме того, Шихмирзаев теперь сделает первый шаг к званию «Почётный гражданин Омска»: согласно недавнему постановлению Горсовета, «Почетными» могут становиться трижды «Меценаты года».
Кстати, конкурентами «Промстройкомплект-Сервиса» в борьбе за звание были компания «Стройбетон», помогавшая школе №81, компания «Металл Инвест» (шеф школы №50) и Ашот Татаян, спонсирующий школу искусств №10. Эти претенденты получат только почетные значки.