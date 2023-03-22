Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Депутаты Омского городского совета выбрали первого «Мецената года»

22 марта 2023, 07:00
Фото: Город55
иллюстрация
Почетное звание получил глава фирмы, отремонтировавшей одну из гимназий.

На сегодняшнем пленарном заседании омского парламента обсуждался вопрос о первом «Меценате года». Как уже писал Город55, это почетное звание было учреждено в ноябре прошлого года, и администрация предложила присвоить его юридическому лицу, ООО «Промстройкомплект-Сервис».

Эта фирма стала первым меценатом, помогавшим одной из омских школ в соответствии со специальным соглашением. Помощь оказывалась гимназии №85, расположенной на улице Фрунзе. «Промстройкомплект-Сервис» отремонтировал спортзал, обновил канализацию и системы водоснабжения в подвале, заменил два окна.

С ходатайством о присвоении фирме почетного звания выступила вице-мэр Инна Елецкая. Эта инициатива получила одобрение специальной комиссии и комитета Городского совета по социальным вопросам, после чего оказалась в повестке пленарного заседания.

Депутаты проголосовали «за». Председатель Городского совета Владимир Корбут, отвечая на вопросы журналистов после заседания, подчеркнул важность происходящего для города.

— У нас достаточно давно благодаря мэру проводятся мероприятия по меценатству, — рассказал спикер, — благодаря чему обустраиваются образовательные учреждения.

Таким образом, новое почетное звание — значимое поощрение для бизнесменов, решивших помочь омским школам и детским садам.

Отметим, что официальным представителем «Промстройкомплект-Сервиса», который получит почетное звание, является владелец и глава компании Шамил Шихмирзаев. Имя мецената появится в специальной книге и на мемориальной доске, которую установят на здании гимназии №85. Кроме того, Шихмирзаев теперь сделает первый шаг к званию «Почётный гражданин Омска»: согласно недавнему постановлению Горсовета, «Почетными» могут становиться трижды «Меценаты года».

Кстати, конкурентами «Промстройкомплект-Сервиса» в борьбе за звание были компания «Стройбетон», помогавшая школе №81, компания «Металл Инвест» (шеф школы №50) и Ашот Татаян, спонсирующий школу искусств №10. Эти претенденты получат только почетные значки.

 

В Омском горсовете одобрили первого «Мецената года»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Меценаты года#Город#Новости
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Вчера, 03:30
В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области
Сегодня, 05:56
«Из-за давления ведомств». Омская группа «ГРОТ» рассказала о срыве концертов
Сегодня, 06:53
Новым замом губернатора Омской области стал экс-глава регионального отделения ЛДПР
Сегодня, 08:19
Голос омского хоккея Надежда Демичева станет диктором «Иртыша»
Сегодня, 02:30
В Омске в погребе частного дома нашли забитыми до смерти пенсионерку и ее сына
Сегодня, 08:04