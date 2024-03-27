В Омске назвали очередного «Мецената года»

На пленарном заседании депутаты поддержали предложение комиссии. Теперь «Стройбетон» в лице его генерального директора Александра Сасина получит почетное звание. Стоит отметить, что в Омске разработана многоступенчатая система награждения: человек, трижды ставший «Меценатом года», может претендовать на звание «Почетный гражданин Омска», связанное с высоким престижем и рядом привилегий.