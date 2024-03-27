В Омске назвали очередного «Мецената года»

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В Омском городском Совете сегодня, 27 марта, прошло очередное пленарное заседание. В повестке был, помимо всего прочего, вопрос, связанный с очередным вручением почетного звания «Меценат года». Город55 уже писал, что на это звание претендуют 9 компаний, оказывающих помощь омским школам, и специальная комиссия выбрала одну самую достойную — «Стройбетон».
Вопрос уже обсуждался в комитете Горсовета по социальным вопросам. Докладчик, вице-мэр Владимир Куприянов, рассказал тогда, что инициатива по привлечению меценатов к школьному ремонту оказалась успешной.
— Мы были правы, — заявил чиновник, — считая, что проект заинтересует всех горожан и в первую очередь тех, кто может стать меценатом образовательных учреждений…
На пленарном заседании депутаты поддержали предложение комиссии. Теперь «Стройбетон» в лице его генерального директора Александра Сасина получит почетное звание. Стоит отметить, что в Омске разработана многоступенчатая система награждения: человек, трижды ставший «Меценатом года», может претендовать на звание «Почетный гражданин Омска», связанное с высоким престижем и рядом привилегий.
Год назад «Меценатом года» стал Шамил Шихмирзаев, директор компании «Промстройкомплект-Сервис».