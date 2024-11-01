gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 04:23

Published 1 ноября, 04:23

Modified 1 ноября, 04:25

Updated 1 ноября, 04:25

Омич погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Курение убивает. В Омске из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина

1 ноября 2024, 04:23
Фото: МЧС России по Омской области.

Омич погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Возгорание произошло в четырехэтажном доме на улице Химиков. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Минувшей ночью, 1 ноября, в пожаре на улице Химиков погиб мужчина, сообщили в региональном МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 3 часа 45 минут — из окна квартиры на последнем этаже четырехэтажного дома валил дым.

Из здания самостоятельно эвакуировались больше 30 человек. Еще четверым потребовалась помощь спасателей. Один мужчина погиб.

На место пожара выехали 8 расчетов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В 4 часа 36 минут спасатели справились с открытым горением.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Ранее Город55 рассказывал, что вчера вечером также произошел пожар на улице Энергетиков. Там горел частный дом и хозпостройки.

Читайте также:
Появились кадры с места взрыва в квартире с самогонным аппаратом в омских НефтяникахХозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппаратРоковая сигарета. Пожар в омской многоэтажке унес жизнь человека
#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Омск#МЧС#Курение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика