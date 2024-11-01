Курение убивает. В Омске из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина

Минувшей ночью, 1 ноября, в пожаре на улице Химиков погиб мужчина, сообщили в региональном МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 3 часа 45 минут — из окна квартиры на последнем этаже четырехэтажного дома валил дым.