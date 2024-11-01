Курение убивает. В Омске из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина

Posted 1 ноября, 04:23
Published 1 ноября, 04:23
Modified 1 ноября, 04:25
Updated 1 ноября, 04:25
Минувшей ночью, 1 ноября, в пожаре на улице Химиков погиб мужчина, сообщили в региональном МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 3 часа 45 минут — из окна квартиры на последнем этаже четырехэтажного дома валил дым.
Из здания самостоятельно эвакуировались больше 30 человек. Еще четверым потребовалась помощь спасателей. Один мужчина погиб.
На место пожара выехали 8 расчетов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В 4 часа 36 минут спасатели справились с открытым горением.
По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Ранее Город55 рассказывал, что вчера вечером также произошел пожар на улице Энергетиков. Там горел частный дом и хозпостройки.