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Posted 27 сентября, 07:50

Published 27 сентября, 07:50

Modified 27 сентября, 07:52

Updated 27 сентября, 07:52

Дом, в котором произошел взрыв

Появились кадры с места взрыва в квартире с самогонным аппаратом в омских Нефтяниках

27 сентября 2024, 07:50
Фото: yandex.ru/maps
Дом, в котором произошел взрыв
Происшествие произошло в пятиэтажном доме на проспекте Мира в Нефтяниках. Мужчину, в квартире которого находился самогонный аппарат, отвезли в больницу.

В пятницу, 27 сентября, ранним утром в квартире 61-летнего мужчины, проживающего в пятиэтажном доме на проспекте Мира, 27А, произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации облпрокуратуры, случилось это из-за эксплуатации самогонного аппарата.

Из-за взрыва в квартире оказались выбиты окна и двери, также сместилась внутренняя перегородка. Однако обошлось без возгорания. Пресс-служба прокуратуры поделилась кадрами с места взрыва, на них видно, в каком состоянии теперь находится квартира омича.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия. Фото: Прокуратура Омской области

Мужчину, в чьей квартире был самогонный аппарат, доставили в больницу с ожогами рук. Известно, что сейчас все жильцы уже вернулись в свои квартиры. Никакой угрозы обрушения пятиэтажки на проспекте Мира нет.

Хозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппарат
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Пострадавшие#Взрыв#МЧС#Новости
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