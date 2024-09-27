Появились кадры с места взрыва в квартире с самогонным аппаратом в омских Нефтяниках

Posted 27 сентября, 07:50
Published 27 сентября, 07:50
Modified 27 сентября, 07:52
Updated 27 сентября, 07:52
В пятницу, 27 сентября, ранним утром в квартире 61-летнего мужчины, проживающего в пятиэтажном доме на проспекте Мира, 27А, произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации облпрокуратуры, случилось это из-за эксплуатации самогонного аппарата.
Из-за взрыва в квартире оказались выбиты окна и двери, также сместилась внутренняя перегородка. Однако обошлось без возгорания. Пресс-служба прокуратуры поделилась кадрами с места взрыва, на них видно, в каком состоянии теперь находится квартира омича.
Мужчину, в чьей квартире был самогонный аппарат, доставили в больницу с ожогами рук. Известно, что сейчас все жильцы уже вернулись в свои квартиры. Никакой угрозы обрушения пятиэтажки на проспекте Мира нет.
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