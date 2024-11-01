В Омске поздно вечером вспыхнул частный дом и хозпостройки

Posted 1 ноября, 04:19
Published 1 ноября, 04:19
Modified 1 ноября, 09:45
Updated 1 ноября, 09:45
В четверг вечером, 31 октября, в Омске на улице Энергетиков вспыхнул частный дом и хозяйственные постройки, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 22:07 часа. На место прибыли 7 единиц техники и 29 спасателей. Площадь пожара составила около ста квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Огнем повреждены кровля и наружная стена дома, сарай и вещи в гараже. Сотрудники МЧС России отстояли от огня два жилых дома и домашнее имущество соседей», — сообщили спасатели.
В МЧС поделились кадрами тушения пожара: