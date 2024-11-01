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Posted 1 ноября, 04:19

Published 1 ноября, 04:19

Modified 1 ноября, 09:45

Updated 1 ноября, 09:45

Иллюстрация

В Омске поздно вечером вспыхнул частный дом и хозпостройки

1 ноября 2024, 04:19
Фото: 1MI. Иллюстрация
Площадь пожара составила окола ста квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

В четверг вечером, 31 октября, в Омске на улице Энергетиков вспыхнул частный дом и хозяйственные постройки, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 22:07 часа. На место прибыли 7 единиц техники и 29 спасателей. Площадь пожара составила около ста квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Огнем повреждены кровля и наружная стена дома, сарай и вещи в гараже. Сотрудники МЧС России отстояли от огня два жилых дома и домашнее имущество соседей», — сообщили спасатели.

В МЧС поделились кадрами тушения пожара:

Видео: 1MI. Иллюстрация
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